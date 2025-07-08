獲國會評鑑地方建設守護獎 黃建賓：台東人的聲音不能被蓋住

台灣國會評鑑頒獎典禮今於立法院舉行，台東縣立委黃建賓獲「地方建設守護獎」。他表示，感謝主辦單位的肯定，雖然台東比較遠、人比較少，但中央不該忽略台東的聲音，他會堅定站在第一線，為台東人爭公平、爭權益，絕對不能讓台東人的聲音被政治力量蓋住。

此次頒獎典禮由中華勞資事務基金會、台灣中區教授協會主辦，由學界、公民團體代表進行評鑑，以第十一屆第三會期之問政表現，統計立法院官方網站所公布之立法院正式公報、公報初稿、質詢影片逐字稿等資料進行評鑑。

主辦單位指出，「地方建設守護獎」旨在表彰長期深耕選區、積極推動地方建設的立法委員。他們不僅善於爭取中央資源，更能深入了解地方民眾的實際需求，將民生工程、交通改善、醫療教育等基礎建設列為優先推動目標。

主辦單位表示，得獎立委往往在國會中為地方發聲，監督中央部會執行進度，並在地方層面持續關注政策落實，展現其對土地與人民的責任感。此獎項強調的是「接地氣」與「做實事」的價值，也鼓勵民意代表在制度運作中落實資源公平分配，推動城鄉平衡發展，真正成為選區居民信賴的公共守門人。

黃建賓表示，就任後成功推動財劃法修法，每年增加台東134億元預算，有望讓65歲以上長者健保免費、學生營養午餐免費，同時成功推動花東快興建主決議、爭取台東旅宿業電價凍漲、0403強震後台東觀光振興補助及延長、協助農會申請設立育苗場、風災全品項災害救助及漁業災害救助、EMU3000座椅優化、多所校舍改善經費、縱谷畜牧糞尿改善計畫，以及成功阻止國防部強硬在台東關山設置戰備道等。