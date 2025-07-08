「Suao好聲音」蘇澳限定 歌唱大賽受理報名特設對唱組
宜蘭「蘇澳好聲音歌唱大賽」7月15日起受理報名，競賽分成長青組、壯年組、青年組、對唱組，前三組冠軍獎金1萬元，對唱組冠軍1萬6千元，設籍蘇澳鎮4個月以上的鎮民報名參加，為了讓參賽者也能感受巨星般的魅力風采，8月17日決賽全程直播。
鎮公所今天辦宣傳活動，鎮長李明哲、蘇澳鎮民代表會主席歐進義演唱拿手歌曲，還邀請去年長青組冠軍黃元蓮、壯年組冠軍郭永慶獻唱膾炙人口的歌曲，飯飯老師帶領舞團熱力演出，炒熱氣氛。
初賽訂8月16日與17日接連兩天，國立蘇澳高級海事水產職業學校視聽館開唱，7月15日受理免費報名至7月23日，長青組、壯年組及青年組報名上限30人，對唱組報名上限15隊，備取報名3人（隊），限設籍蘇澳4個月以上鎮民參加（需於2025年4月16日前設籍），完成初賽每人可獲參賽禮。
李明哲表示，歌唱讓人身心愉悅，以歌會友，能結交更多朋友，更是療癒生活的泉源，只要你敢唱，整個舞台就是你的，希望透過「蘇澳好聲音」鼓勵鎮民唱出優美的歌聲、唱出好心情。
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