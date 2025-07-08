「夏戀礁溪•礁心一夏」將登場 四大國際團隊演出點亮夜空

宜蘭礁溪鄉旗艦活動「夏戀礁溪、礁心一夏」即將登場，今年有大小熱氣球光雕秀，還有東方藝術團與即將成真火舞團演出，壓軸是曾經在世界各大國際藝術節及博覽會獻技的「義大利垂直劇院」，團員以高空懸吊，結合戲劇動作與聲光特效，不僅是一場表演，更是挑戰地心引力的高難度肢體演出，民眾千萬別錯過。

礁溪溫泉聞名全台，在交通部觀光署舉辦「台灣好湯金泉獎」評比中，連續三屆榮獲「十泉十美」金獎肯定，全國唯一。礁溪鄉長張永德與代表會主席游見璋今天在活動宣傳中表示，所謂「冬病夏治」、「夏天泡湯排濕消暑」，礁溪推動健康旅遊新觀念，打破冬天泡湯既定印象，結合療癒、養生，讓夏天泡湯也有不一樣的玩法。

為藉由活動帶動觀光，鄉公所連續3年舉辦「夏戀礁溪、礁心一夏」，每年都吸引國內外大批遊客，活絡周邊的旅宿產業，今年的活動時間訂於8月2日晚上7時在礁溪國小舉行。

鄉公所表示，今年由「熱氣球光雕音樂秀」揭開序幕，最吸睛的「熱氣球」與「超萌迷你熱氣球」在磅礡音樂與火焰節奏中緩緩升空；緊接登場是「東方藝術團」，以台灣傳統民俗技藝為根基，融合西方劇場表演風格，帶領觀眾穿梭於傳統與當代之間。

接續由全國火舞比賽冠軍舞者郭彥甫與法國達人秀總決賽亞軍蔡宏毅創立的即將成真火舞團，結合驚險特技與雜耍，上演精彩火舞秀；最後壓軸是義大利垂直劇院帶來的空中劇場，高空懸吊精彩演出，當民眾仰望夜空肢體慢舞與翻轉，在驚嘆聲中為活動畫下圓滿句點。