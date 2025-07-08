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颱風來襲太魯閣封園 13人「爬黑山」被抓包將開罰還要停權

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
太魯閣國家公園管理處清查發現，一支13人登山隊未申請就入山，將依規定裁罰。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處清查發現，一支13人登山隊未申請就入山，將依規定裁罰。圖／太管處提供

丹娜絲颱風日前來襲，太魯閣國家公園即刻封園並聯繫登山隊伍勸離，聯繫過程意外發現一支13人隊伍疑似「爬黑山」違反國家公園法，已會同保警稽查，依規定每人可裁罰3000元，並停止入山申請6個月。

太魯閣國家公園管理處今天表示，丹娜絲颱風於4日發展成熱帶低氣壓時，太管處就在官方臉書發布訊息示警，下午也著手清查入山申請隊伍，隔天一早中央氣象署發布海上颱風警報，即依災害防救法規定公告封閉園區，廢止原核准的生態保護區入園許可證。

太管處清查共有173隊624人次申請入山，積極展開聯繫確認安全，過程中聯繫一支失聯隊伍時，多次聯繫不上登記人，後來電話好不容易接通，對方表示人在南湖大山的審馬陣山屋，並稱山屋內還有13個人。

太管處遊憩服務課長聶士詔說，當時清查入園許可，並沒有這支13人隊伍的紀錄，疑似未申請就入園「爬黑山」，即通報保七警察總隊第九大隊，7日風雨稍歇一同入園查察，這13人也下山，經確認，這支隊伍並未申請，卻在颱風來臨前入山爬南湖大山，已違反國家公園法第19條，依規定可裁罰每人3000元，且半年內不得申請進入玉山、雪霸、太魯閣三個國家公園生態保護區。

太管處表示，夏天是民眾登山旺季，但進入國家公園生態保護區須申辦入園許可證，以保護珍貴物種資源，呼籲民眾合法申請入山，太管處也將與保七總隊加強稽查。

太魯閣國家公園內的南湖大山。本報資料照片
太魯閣國家公園內的南湖大山。本報資料照片

丹娜絲颱風 保護區 太魯閣國家公園

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