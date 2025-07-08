花蓮鯉魚潭紅面鴨改成貓頭鷹挨批 縣府澄清是「部落守護神」

花蓮暑期活動「花蓮FUN暑假」12日起在鯉魚潭登場，縣府不像往年一樣在水上放充氣紅面鴨，改推5大免費水上活動，不過近期有民眾發現改成貓頭鷹，質疑是換湯不換藥。縣府澄清貓頭鷹是周邊部落守護神，且已放置多年，並非新意象。

「花蓮FUN暑假」已連續舉辦12年，縣府每年在鯉魚潭中央放置大型充氣紅面鴨，民代批評了無新意，今年縣府調整活動內容，以「紅面鴨出國放暑假」理由暫時移除充氣玩偶，改推5大免費水上體驗活動。

不過，有民眾近日發現，潭中央紅面鴨變成貓頭鷹，開玩笑說「遠看是貓頭鷹，近看才發現是假扮貓頭鷹的鴨子」，嘲諷是縣府最新力作，質疑活動沒有新意。

縣府觀光處長余明勲回應，鯉魚潭周邊部落視貓頭鷹為守護神，有守護的象徵意象，過去幾年它一直都出現鯉魚潭，「過去有，現在也會有」，也不是活動新出現的意象。至於周邊的裝置藝術，

余明勲表示，今年活動整體預算約2000萬元較去年少，大部分的行銷預算都放在「繁花盛開」計畫中，民眾可在鯉魚潭旁看到繁花盛開IP藝術裝置等，歡迎拍照打卡。

「花蓮FUN暑假」7月12日起至8月10日舉辦，今年首次將活動時間改成白天，並推出5大免費水上體驗活動，包含SUP立式划槳、單人腳踏船、充氣水上動力摩托、雙人獨木舟及碰碰船。