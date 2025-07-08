台東車站後方逢雨必淹久未解 縣府：已編改善預算

台東火車站後方文昌路和更生北路南王段，每逢大雨必淹水。台東縣議員黃治維今天在議會質詢表示，這問題已經10幾年了仍未解決。台東縣政府表示，改善工程會編入明年預算。

颱風丹娜絲為台東帶來可觀雨量，逢雨必淹的台東市後火車站文昌路，以及台東市主要聯外道路更生北路南王路段再度淹水，民眾苦不堪言，只要強降雨就會發生同樣問題。

民進黨籍縣議員黃治維今天在縣議會臨時會中質詢台東縣政府建設處長蔡勝雄時表示，台東火車站後站文昌路至更生北路596巷一帶逢雨必淹，5年、10年過去了，問題還在，到底問題出在哪裡。

蔡勝雄回應表示，為解決此問題，縣政府會勘好幾次，已編列明年預算，由於鐵路局電氣化跟當地排水有互相關係，因涉及鐵路局用地，縣政府原預計將水排至太平溪，但未獲鐵路局同意，近日已把相關土地查清楚，將盡速協調如何改善排水。

黃治維表示，現在重點就是淹水排不出去，建議先將社區的雨污水管道接妥，有任何困難或問題，希望縣政府都能提出才有討論及改善空間，「拜託處長，我已經從第1屆等到第2屆，要3年、5年、還是10年，需要多久，我等你」。

當地吳姓居民表示，南王地區淹水情況複雜，除了南王通往火車站的更生北路596巷每逢大雨必淹水，排水無門的情況下再竄流到更生北路，形成大家戲稱的「南王圳」，相關單位應加強橫向聯繫，好好面對問題、解決問題，每逢大雨必淹水，且該路段臨近台東門戶火車站，難道不怕被遊客嘲笑嗎。