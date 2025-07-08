暑假限定 台灣好行「鹿野池上線」可在池上停留3小時

為提升公車族花東旅遊便利性，台東縣府今年暑假結合台灣好行觀光巴士推出郵輪式概念公車，遊客不再需要匆忙上下車，可在池上擁有3小時自由時間，騎車徜徉大自然欣賞稻浪或品嘗米食。縣府說，鹿野池上線由台東轉運站出發，一路往北串聯關山、池上等地景點，不開車也能深度探索花東縱谷南段美景。

台灣好行觀光巴士專營旅遊景點路線，採公車營運模式，遊客下車後，必須等下一班車才能接續旅程。7月5日起至8月31日，台灣好行推出鹿野池上試營運路線，專業導覽員全程隨車講解，並於各站設定停留時間，原班乘客原車前往下一站，遊客不用另行等候。

鹿野池上線每周六一班次，上午8時10分從台東轉運站出發，10時抵達池上，自由停留3小時，可租車漫遊稻田、大坡池、品嚐豆皮及米食。下午回程部分，關山鎮米國學校停留45分鐘，原生應用植物園停留1小時15分鐘，下午4時50分返回台東市區。

「池上線一日券」全票399元、優惠票250元，不提供電子票證搭乘，包含車資、保險及原生應用植物園免費入園。可線上預約或撥打02-23215955#9報名，截止至出發前一日中午12點止。