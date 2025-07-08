鯉魚潭紅面鴨變貓頭鷹被嫌 花縣府：部落守護神象徵

花蓮縣府今年暑假在鯉魚潭推出「花蓮FUN暑假」活動，一改以往潭面上塑膠充氣紅面鴨主視覺，換成貓頭鷹，不少民眾反映「好醜」，觀光處表示，是周邊部落守護神象徵。

花蓮縣政府觀光處表示，全新改版升級的「花蓮FUN暑假」活動，顛覆以往在夜間舉辦水舞及歌舞表演等模式，將活動主力移至白天，推出5大免費水上體驗，搭配潭邊自然山水美景，創造親子同樂、好友相聚、情侶放閃的多元水上活動體驗。

無黨籍縣議員楊華美指出，目前在鯉魚潭面看到取代紅面鴨的是貓頭鷹，周邊布置已開始，「我是不太懂涵義，這些裝置+水上活動1980萬元。」

也有民眾反映「從紅面鴨過渡到貓頭鷹，真讓人傻眼」、「那個多餘的塑膠花有夠難看，自然美景難道不好嗎」、「這個美學真的很不行，這樣要1980萬…」。

對此，觀光處長余明勳接受媒體聯訪表示，在鯉魚潭面出現的貓頭鷹，過去幾年就一直都在鯉魚潭，因為貓頭鷹是鯉魚潭周邊部落守護神象徵，所以並不是新出現的意象；今年把相關行銷預算都放在「繁花盛開」，所以旁邊也會看到相關IP（IntellectualProperty），也是可以拍照打卡，整體活動預算比去年少很多。

花蓮縣政府觀光處說明，今年「花蓮FUN暑假」推出的5項免費水上活動，涵蓋不同年齡層及體驗需求，包括SUP立式划槳、單人腳踏船、充氣水上動力摩托、雙人獨木舟，以及趣味碰碰船。

所有水上活動都在鯉魚潭上劃定安全水域內進行，每天限定場次與名額，遊客可現場報名參加，單場體驗時間為10分鐘；體驗後若意猶未盡，也可依個人喜好，至鯉魚潭商圈選擇天鵝船、SUP立槳等遊具進行付費體驗，不但能有較長體驗時間，還可悠遊整片鯉魚潭水域，享受專屬夏日冒險。

此外，今年特別設計集客活動，凡於活動期間消費搭乘鯉魚潭水上店家天鵝船等遊具，即有機會搶先體驗5大免費水上活動；若當天人潮眾多、未能成功排到體驗名額的遊客，也能現場抽獎獲得精美小物。