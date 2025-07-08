基隆募「有愛店家」培訓身心障礙者當輔導員 打造共融空間

基市府推動「有愛店家」計畫，累計已有超過80家業者響應。社會處今天發出有愛店家募集令，並將培訓身心障礙者成為「有愛輔導員」，協助商家打造友善環境。有愛店家除獲得標章，並享有免費無障礙友善服務輔導，還有機會獲得無障礙環境改善補助，每店最高10萬元。

社會處長楊玉欣表示，無障礙不只是設施改造，更是空間、服務與制度的全面轉型。今年除持續啟動有愛店家實地評鑑與推薦作業，同步執行有愛店家獎勵補助計畫，並培訓輔導員，以制度、政策、人才三軌並進方式，深化在地友善空間。

社會處為了提升評鑑機制的專業性與一致性，有愛店家計畫今年導入標準化實地訪視表，明確規範「出入平坦、走道平順、桌椅平穩、服務平等與視聽平權」5大核心指標，另有加分項目、顧問建議與整體綜合評比欄位，建立更客觀與有溫度的評鑑制度，讓每一項友善改變都能回應實際需求，實質推動城市空間與服務的共融轉型。

基市府已開辦有愛輔導員培力工作坊，共有52名身心障礙者參與，希望透過系統化培訓與在地實勘，協助商家打造友善環境。

培力課程邀請聽覺障礙者講師花昕妤、視覺障礙者講師袁佳娣授課，分別從聽障與視障者的生活經驗出發，分享日常空間移動、資訊接收與互動溝通時，各自面對的困難與挑戰。

社會處希望透過講師的親身故事與現場互動，讓學員學會從「使用者第一視角」，重新思考商家在設計、服務與接待流程，是否有細節仍有改進空間，有助奠定後續訪視工作的同理與判斷基礎。

有愛輔導員培力工作坊也安排實務操作與案例應用，實地模擬店家訪查流程，針對5大核心指標項目，進行觀察與評估演練。過程中還有去年度表現優異的有愛輔導員，分享與店家合作改善的成功經驗，藉由經驗交流與實作演練，為即將展開的實地評鑑工作做好萬全準備。