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台東回報2016伸援情誼 饒慶鈴指示助嘉義市風災復原

中央社／ 台東縣8日電

台東有豐富颱風災害應變經驗，也曾受嘉義市、高雄市援助，縣長饒慶鈴指示協助嘉義市災後復原，環保局與消防局15名專業人員及抓斗車等大型機械，今天上午派往嘉義市。

今上午7時前往嘉義市協助救災及復原的台東支援隊伍在台東環保局前集合，包括15名環保局及消防局專業人員，以及鏈鋸、圓盤切割器、軍刀鋸、山貓與抓斗車等機械；饒慶鈴到場致意，強調「台東CanHelp」。

饒慶鈴表示，台東雖然資源有限，但「同島一命」救災絕不缺席，在台東最需要幫助時候，例如2016年颱風尼伯特重創台東時，嘉義市即曾主動派員支援災後復原；而在2023年颱風海葵侵襲台東期間，高雄市也即刻動員前來支援清災作業。

這次台東縣即刻出動人力與裝備前往嘉義，不僅是災害應變責任的落實，更是對相關縣市過去義助情誼的回應與傳承。

她說，「嘉義與高雄都曾伸出援手，如今換我們回報，這是責任，更是情誼。我為這群無懼風雨、堅守使命的同仁感到驕傲。」

台東縣消防局長管建興表示，出勤人員皆為實戰經驗豐富第一線救災夥伴，裝備也已整備完成；將以最快速度、最高效率投入災區搶救與清理，台東消防永遠站在人民需要的第一線。

這次支援任務預計涵蓋災後清理、道路搶通、障礙排除與環境整理等工作，後續也將依嘉義市實際需求與中央調度持續調整支援規模。

台東 嘉義 環保局

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