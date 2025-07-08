基隆第一個 暖新住民會館開張

基隆市首處新住民據點設在暖暖區，取名「暖新住民會館」，未來會館室內可辦活動，戶外栽種各國香料，融合台味與異國風。

基隆市有1萬1千多戶新住民家庭，市長謝國樑希望全市7個行政區都能成立據點，就近提供生活資訊等服務。市府盤點後，將閒置宿舍變身為新住民會館，近日啟用。

基市府兒少處長林麗蟬來自柬埔寨，是少見的新住民官員，林麗蟬協助規畫新住民會館，希望展現多元、友善、包容內涵，營造家的氛圍。

林麗蟬說，開幕當天看到許多人帶孩子參加，讓同樣身為新住民的她相當感動。孩子們一起體驗各國美食，認識不同國家的樂器或服飾，期許新住民家庭都能培養出具高文化包容力和國際觀的下一代。

議員連恩典說，暖新住民會館有兩層涵意，除了地點在暖暖區，也希望這處據點能溫暖新住民的心。

連表示，暖新住民會館有寬大舒適的交誼廳，可舉辦各種活動和討論議題。戶外菜園種植多種東南亞國家常見的香料，如泰國、越南、新加坡常用的檸檬葉、香茅等。