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花蓮日出大道雨天易摔車 路口鋪面將改善

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣日出大道路面由花崗岩石材鋪設，機車騎士雨天騎在大道上容易打滑摔車。縣府將增加路口鋪面粗糙度，提升摩擦力等。記者王思慧／攝影
花蓮縣日出大道路面由花崗岩石材鋪設，機車騎士雨天騎在大道上容易打滑摔車。縣府將增加路口鋪面粗糙度，提升摩擦力等。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府花費4.5億元興建日出大道，全長約770公尺，路面由花崗岩石材鋪設，機車騎士反映雨天易打滑摔車，引民怨。縣府建設處表示，將增加路口處鋪面粗糙度，提升摩擦力，也會增設無號誌警示設施，提醒用路人降低車速。

花蓮市區日出大道底下是「紅毛溪」，2019年縣府規畫沿著自由街以東打造景觀路廊，與中華路、重慶路、南濱路、南京街、成功街、福建街、廣東街等街道交會，2022年10月完工，同年底開放通行，是許多民眾必經的道路。

不過日出大道兩側，因出海口箱涵設計較高出現斜坡，被地方戲稱為「香斜大道」，雨天常有機車騎士打滑摔倒等，近日丹娜絲颱風期間，有2名騎士因此摔車，有居民在網路抱怨「香斜大道每天能看到就是下雨天一堆人摔成一片」、「今天不知道第幾起摔車了」，縣議員楊華美、胡仁順也發文批評。

縣府建設處長鄧子榆表示，改善天雨路滑問題，將在路口的花崗岩鋪面增加粗糙度，以提升摩擦力；研議在路口處裝設無號誌路口警示設施，當設備感應到路口有來車時，會提醒用路人提前減速。

至於不在路口裝設實體三色號誌的原因，鄧子榆說，是因馬路橫向路寬不足。

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