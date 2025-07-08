縣政說明宣講反罷？ 台東縣府：圖像遭冒用

台東縣政府7月26日舉辦國民黨立委黃建賓罷免投票，罷團指控縣府黨政不分，各地舉辦縣政說明會宣講反罷免，會場高掛反罷免布條，違反行政中立。縣府否認舉辦系列活動，強調縣長肖像及標誌等官方圖像遭人冒用，將進一步究責。

挫賓行動罷免總部指出，縣府縣長秘書團組「第三階段縣政說明會」，6月18日起在市區、卑南鄉、鹿野鄉、關山鎮，舉辦19場縣政說明會，名義是縣政說明會，現場卻充斥反罷免旗幟及反罷免小物。5月30日起，黃建賓就不斷利用縣政說明會名義在台東市各里反罷免宣傳。

民眾原以為參加縣政說明會，到現場才發現內外都是反罷免旗幟，不斷叫鄉親去投不同意罷免，內容與縣政無關。罷團指控，罷免投票在即，縣府不該用納稅人的公帑為黃建賓個人做反罷免宣講。

台東縣府回應，該活動由洪姓秘書在下班時間舉辦，並擅自以「縣政說明會」為名，未經授權使用縣長肖像、縣府標誌等官方圖像，縣府表達遺憾，並予以嚴正譴責。

縣府強調，一切政務推動均依法定程序執行，未曾授權任何人員辦理與罷免案相關的宣傳。任何未經核可即擅用縣政名義、圖像或借用縣府形象進行政治性宣傳的行為，違反行政倫理與社會信賴。

黃建賓辦公室表示，民進黨曾說過，「公務人員依法可在下班時間自由參與政治活動」，黃建賓辦公室對任何人在下班時間自發性參與，予以尊重，但請民進黨跟罷免團體不要雙標，更別忘了賴清德總統是直接與罷免團體開會，還下達軍令投入全國大惡罷，這才是最嚴重的行政不中立。