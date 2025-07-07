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黃色小鴨之父霍夫曼來了！9日快閃宜蘭童玩節 合體新創作「史努比鴨」
宜蘭國際童玩藝術節周周推出「主題日」，首周7月9日（周三）11時國際知名藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）將快閃童玩節，與他為童玩30年所創作的巨型裝置藝術「史努比鴨」合體，遊客可以近距離一睹藝術家風采。
縣府文化局今天預告原創藝術大師霍夫曼即將現身童玩節園區，霍夫曼以「黃色小鴨」等大型裝置藝術聞名全球，今年首度與宜蘭國際童玩藝術節攜手合作，融合黃色小鴨及「花生漫畫」經典IP史努比，創作長23公尺、寬19公尺、高18公尺的史努比鴨（Snoopy Duck），兩大國際經典人氣IP跨界在童玩節合體。
史努比鴨全球獨家在宜蘭國際童玩節亮相，吸引遊客瘋狂搶拍，直呼「好可愛！」白天色彩鮮明吸引目光，夜晚閃耀發光更顯可愛，為童玩節園區增添濃濃童趣與藝術氛圍，各方遊客來到童玩節和史努比鴨合照，不論白天夜晚都能創造美好回憶。
霍夫曼預計7月9日上午11時快閃童玩節，與史努比鴨相見歡並同框合影，介紹創作靈感，遊客可近距離與藝術家互動，感受藝術與童趣交織的魅力。宜蘭國際童玩藝術節7月5日至8月17日於冬山河親水公園舉行，匯集各國表演藝術、創意展館、多元戲水設施等，跨世代共享歡樂場域。更多活動資訊可上童玩節官網https://www.yicfff.tw/及臉書查詢。
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