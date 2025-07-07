快訊

家暴防治有漏洞？專家曝「土城殺妻案」警訊：保護令引子彈

丹娜絲颱風釀災…停電竟奪一命！醫籲：備此救命醫材能多撐半小時

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風假決策從被罵翻到封神 謝國樑還原過程：單純無懸念

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今午表示，昨晚公布今天要上班上課，難免會有一點壓力，不過還是必須按照科學判斷，氣象預報這一次很準。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今午表示，昨晚公布今天要上班上課，難免會有一點壓力，不過還是必須按照科學判斷，氣象預報這一次很準。記者邱瑞杰／攝影

北北基今天沒放「颱風假」，從被罵翻到封神，藍營市長被稱讚又「帥一波」。基隆市長謝國樑還原決策經過，指過程很單純，因為風力、雨量預測數據不是說在邊緣，感覺就是落差滿大的，所以宣布正常上班上課，「沒有懸念」。

謝國樑說，北北基桃4個城市的幕僚，昨晚完成7日正常上班上課建議作業後，他有接到1名直轄市副市長的電話，針對幕僚作業內容聊了一下。對方說，因為風力跟雨量都沒有達標，所以看起來就就是要上班上課，他回答對啊。

這名副市長也向謝國樑提到，可以建議桃園有幾個區域，另外自行決定，謝回答對，應該那是合理的安排，經歷去年的經驗，有一些特殊的區域要把它分開來做決定。

謝國樑是在基隆市防災應變中心接到這名副市長的電話，他回憶講完電話時，看到媒體記者的眼神飄過來，還開玩笑的在嘴巴稍微打個「X」，因為不能先講，還是等8點，4處市府各自透過社群媒體宣布。

「其實這一次完全沒有壓力」，謝國樑說，去年有放假的被罵，也有不放假的被罵，今年就比較有經驗，感覺整個決策過程就是還滿自然的，感覺政策的形成就是這樣，確定要上班，沒有糾結，然後等8點大家各自發布。

謝國樑認為，這次的颱風決策，並不需要討論很多的細節，因為風力跟雨量，並不是說在「邊緣」，感覺都是落差滿大的，基本上大家沒有懸念。媒體好像對這件事情滿關心的，以為有什麼轉折，其實很單純，就是沒有懸念。

謝國樑說，還是要相信天氣預報，雖然天氣預報不是每次都準，像上一次就比較不準，這一次就滿準的。謝口中的上一次，是指去年山陀兒颱風來襲時，因為預測風力、雨量都在「邊緣」，最後決定宣布停止上班上課的那一天，白天未見強風驟雨，遭外界質疑決策錯誤。

謝國樑說，其實那天上午是沒什麼問題，但下午5時左右，他進入災害應變中心的時候，風雨開始變得很大，那時正是大家要下班的時間，「我還有特地拍下來」，只是那時候認為沒有必要去提，如今隔了快1年，他的印象還是非常深刻。

丹娜絲颱風 北北基桃 謝國樑 雨量 颱風假

延伸閱讀

這次氣象預報很準 謝國樑坦言昨晚宣布上班上課「難免有一點壓力」

基隆不放假謝國樑臉書留言轉向 昨晚痛批今晨讚謝英明睿智

基隆親水季今登場 謝國樑宣布第2處水樂園在百福

影／我們都是賴清德眼中雜質！盧秀燕批「總統要搞倒台灣」喊藍白合

相關新聞

颱風假決策從被罵翻到封神 謝國樑還原過程：單純無懸念

北北基今天沒放「颱風假」，從被罵翻到封神，藍營市長被稱讚又「帥一波」。基隆市長謝國樑還原決策經過，指過程很單純，因為風力...

黃色小鴨之父霍夫曼來了！9日快閃宜蘭童玩節 合體新創作「史努比鴨」

宜蘭國際童玩藝術節周周推出「主題日」，首周7月9日（周三）11時國際知名藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman...

基市新住民據點啟用 「暖新住民會館」溫暖新住民的心

基隆市第一處新住民據點設在暖暖區，取名「暖新住民會館」。基隆暖新住民關懷協會負責營運，擔任理事長的市議員連恩典今天說，未...

宜蘭上將梨、稻作挺過颱風 代理縣長籲：採購優質農產

丹娜絲颱風釀成西南部縣市嚴重災情，所幸並未重創宜蘭，目前正值宜蘭上將梨與一期稻作採收，代理縣長林茂盛今天前往三星鄉上將梨...

丹娜絲颱風遠離 宜蘭國際童玩藝術節、太平山明恢復開園

宜蘭國際童玩藝術節園區受到丹娜絲颱風影響，樹木斷枝落葉，縣政府今天加速園區整理消毒等環境清潔，明天8日上午9時重新開園；...

這次氣象預報很準 謝國樑坦言昨晚宣布上班上課「難免有一點壓力」

基隆今天近午脫離颱風暴風圈，基隆市長謝國樑今午表示，昨晚公布今天要上班上課，難免會有一點壓力，不過還是必須按照科學判斷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。