颱風假決策從被罵翻到封神 謝國樑還原過程：單純無懸念

北北基今天沒放「颱風假」，從被罵翻到封神，藍營市長被稱讚又「帥一波」。基隆市長謝國樑還原決策經過，指過程很單純，因為風力、雨量預測數據不是說在邊緣，感覺就是落差滿大的，所以宣布正常上班上課，「沒有懸念」。

謝國樑說，北北基桃4個城市的幕僚，昨晚完成7日正常上班上課建議作業後，他有接到1名直轄市副市長的電話，針對幕僚作業內容聊了一下。對方說，因為風力跟雨量都沒有達標，所以看起來就就是要上班上課，他回答對啊。

這名副市長也向謝國樑提到，可以建議桃園有幾個區域，另外自行決定，謝回答對，應該那是合理的安排，經歷去年的經驗，有一些特殊的區域要把它分開來做決定。

謝國樑是在基隆市防災應變中心接到這名副市長的電話，他回憶講完電話時，看到媒體記者的眼神飄過來，還開玩笑的在嘴巴稍微打個「X」，因為不能先講，還是等8點，4處市府各自透過社群媒體宣布。

「其實這一次完全沒有壓力」，謝國樑說，去年有放假的被罵，也有不放假的被罵，今年就比較有經驗，感覺整個決策過程就是還滿自然的，感覺政策的形成就是這樣，確定要上班，沒有糾結，然後等8點大家各自發布。

謝國樑認為，這次的颱風決策，並不需要討論很多的細節，因為風力跟雨量，並不是說在「邊緣」，感覺都是落差滿大的，基本上大家沒有懸念。媒體好像對這件事情滿關心的，以為有什麼轉折，其實很單純，就是沒有懸念。

謝國樑說，還是要相信天氣預報，雖然天氣預報不是每次都準，像上一次就比較不準，這一次就滿準的。謝口中的上一次，是指去年山陀兒颱風來襲時，因為預測風力、雨量都在「邊緣」，最後決定宣布停止上班上課的那一天，白天未見強風驟雨，遭外界質疑決策錯誤。

謝國樑說，其實那天上午是沒什麼問題，但下午5時左右，他進入災害應變中心的時候，風雨開始變得很大，那時正是大家要下班的時間，「我還有特地拍下來」，只是那時候認為沒有必要去提，如今隔了快1年，他的印象還是非常深刻。