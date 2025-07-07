基市新住民據點啟用 「暖新住民會館」溫暖新住民的心

基隆市第一處新住民據點設在暖暖區，取名「暖新住民會館」。基隆暖新住民關懷協會負責營運，擔任理事長的市議員連恩典今天說，未來會館室內可以辦活動，戶外栽種各國香菜和疏果，希望打造出溫暖新住民的家。

基隆市長謝國樑上任後，關心新住民的生活，新住民期盼全市7個行政區都能成立據點，就近提供生活資訊等服務。市府盤點後，利用暖暖區過港路159號閒置宿舍，由暖暖區公所暖新住民關懷協會合作，將閒置宿舍變身暖新住民會館，6日揭牌啟用。

基隆市目前有1萬1千多戶新住民家庭，基市府兒少處長林麗蟬在柬埔寨出生，1997年結婚來台後，曾獲選中華民國十大傑出青年，並成為首位新住民立委。謝國樑延攬林麗蟬擔任綜合發展處長，加上新住民身分，她於公於私都為成立新住民據點著力不少。

謝國樑回應新住民事務委員會轉達新住民希望成立據點的心聲，找到暖暖會館預定地後，除期許早日落成，並指示要尊重新住民母國文化，展現多元、友善、包容內涵，讓新住民心中的藍圖能夠實現，營造「家」的感覺。

暖新住民會館6日揭牌啟用，安排各國新住民代表出席，在會館廚房烹煮出香噴噴的異國料理，並安排表演團體帶來充滿各國新住民家鄉特色節目，展現基隆多元文化魅力和熱情，現場氣氛溫馨和樂。

林麗蟬說，開幕當天看到許多人帶著孩子一起參加，讓同樣身為新住民的她相當感動。孩子們一起體驗各國美食，認識不同國家的樂器或服飾，期許新住民家庭都能培養出具高文化包容力和國際觀的下一代。

今年從基隆高中畢業的賴佑成，父親已退休，多靠來自柬埔寨的母親辛勤工作維持家計。他專注學業，也包辦家務，減輕母親負擔。在校積極參與海大藍海拾貝專題、物理科專題研究、國際袋鼠數學競賽獲得肯定，並透過繁星計畫錄發台大護理系，成為親友的驕傲。

林麗蟬期待這處暖心據點，能帶動跨國與跨世代的交流，將移民友善的概念潛移默化至民眾心中，也讓所有人看見基隆新住民充滿韌性、堅強、包容與樂天的精神，幫助基隆成為移民友善的多元共融城市。

連恩典表示，取名「暖新住民會館」有兩層涵意，首先是地點位在暖暖區，其次是「暖新」與「暖心」發音相同，希望這處據點能溫暖新住民的心。