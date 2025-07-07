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丹娜絲颱風遠離 宜蘭國際童玩藝術節、太平山明恢復開園
宜蘭國際童玩藝術節園區受到丹娜絲颱風影響，樹木斷枝落葉，縣政府今天加速園區整理消毒等環境清潔，明天8日上午9時重新開園；太平山國家森林遊樂區經現場勘查及各項設施巡檢，明天上午6時起恢復開園。
宜蘭今天雨勢不斷，為了遊客安全，國際童玩藝術節休園一天，高18公尺充氣「史努比鴨」巨型裝置也消氣，今天園區總動員刷洗清消。文化局表示，颱風除了造成樹木因風吹造成斷枝落葉，其他設施並無受損，縣府評估後認為安全無虞，8日恢復開園，歡迎全國大小朋友暢遊童玩節。
至於宜蘭夏天另一重要避暑勝地，太平山國家森林遊樂區明天上午6時起恢復開園，提醒區內各場域管制開放狀態：宜專一線7公里維持單線雙向通行（紅綠燈管制），蹦蹦車局部復駛至一公里處，茂興懷舊步道暫停開放，見晴懷古步道局部開放至750公尺，翠峰湖環山步道局部開放步道西口至1.1公里景觀平台、步道東口至3.7公里觀湖平台。相關訊息請留意官網http://tps.forest.gov.tw。
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