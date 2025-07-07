快訊

影／國6詭異追撞事故…肇事車掛護欄 駕駛竟在路肩打坐

「差一條路」沒放假...桃園分區颱風假掀議 鄭明典挺張善政

丹娜絲遠離 氣象署下午5點半解除海上颱風警報

聽新聞
0:00 / 0:00

丹娜絲颱風遠離 宜蘭國際童玩藝術節、太平山明恢復開園

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
太平山國家森林遊樂區經現場勘查及各項設施巡檢，明天上午6時起恢復開園。圖／林業署宜蘭分署提供
太平山國家森林遊樂區經現場勘查及各項設施巡檢，明天上午6時起恢復開園。圖／林業署宜蘭分署提供

宜蘭國際童玩藝術節園區受到丹娜絲颱風影響，樹木斷枝落葉，縣政府今天加速園區整理消毒等環境清潔，明天8日上午9時重新開園；太平山國家森林遊樂區經現場勘查及各項設施巡檢，明天上午6時起恢復開園。

宜蘭今天雨勢不斷，為了遊客安全，國際童玩藝術節休園一天，高18公尺充氣「史努比鴨」巨型裝置也消氣，今天園區總動員刷洗清消。文化局表示，颱風除了造成樹木因風吹造成斷枝落葉，其他設施並無受損，縣府評估後認為安全無虞，8日恢復開園，歡迎全國大小朋友暢遊童玩節

至於宜蘭夏天另一重要避暑勝地，太平山國家森林遊樂區明天上午6時起恢復開園，提醒區內各場域管制開放狀態：宜專一線7公里維持單線雙向通行（紅綠燈管制），蹦蹦車局部復駛至一公里處，茂興懷舊步道暫停開放，見晴懷古步道局部開放至750公尺，翠峰湖環山步道局部開放步道西口至1.1公里景觀平台、步道東口至3.7公里觀湖平台。相關訊息請留意官網http://tps.forest.gov.tw

宜蘭童玩節園區加速整理消毒等環境清潔，明天8日上午9時重新開園。圖／縣政府提供
宜蘭童玩節園區加速整理消毒等環境清潔，明天8日上午9時重新開園。圖／縣政府提供
宜蘭童玩節園區加速整理消毒等環境清潔，明天8日上午9時重新開園。圖／縣政府提供
宜蘭童玩節園區加速整理消毒等環境清潔，明天8日上午9時重新開園。圖／縣政府提供
宜蘭童玩節園區加速整理消毒等環境清潔，明天8日上午9時重新開園。圖／縣政府提供
宜蘭童玩節園區加速整理消毒等環境清潔，明天8日上午9時重新開園。圖／縣政府提供
太平山國家森林遊樂區經現場勘查及各項設施巡檢，明天上午6時起恢復開園。圖／林業署宜蘭分署提供
太平山國家森林遊樂區經現場勘查及各項設施巡檢，明天上午6時起恢復開園。圖／林業署宜蘭分署提供

丹娜絲颱風 太平山 宜蘭 森林遊樂區 童玩節 藝術節

延伸閱讀

爸媽照過來！Top 5親子友善宜蘭住宿推薦 再加碼童玩節懶人包，活動演出不踩雷

不只北士科！輝達還計畫在這蓋園區 黃仁勳豪砸數十億美元

通霄沙雕作品地形守護挺過颱風 藝術節12日如期開展

颱風大浪宜蘭首傳失蹤 61歲男與友人半夜出海口捕魚被捲走

相關新聞

基市新住民據點啟用 「暖新住民會館」溫暖新住民的心

基隆市第一處新住民據點設在暖暖區，取名「暖新住民會館」。基隆暖新住民關懷協會負責營運，擔任理事長的市議員連恩典今天說，未...

宜蘭上將梨、稻作挺過颱風 代理縣長籲：採購優質農產

丹娜絲颱風釀成西南部縣市嚴重災情，所幸並未重創宜蘭，目前正值宜蘭上將梨與一期稻作採收，代理縣長林茂盛今天前往三星鄉上將梨...

丹娜絲颱風遠離 宜蘭國際童玩藝術節、太平山明恢復開園

宜蘭國際童玩藝術節園區受到丹娜絲颱風影響，樹木斷枝落葉，縣政府今天加速園區整理消毒等環境清潔，明天8日上午9時重新開園；...

這次氣象預報很準 謝國樑坦言昨晚宣布上班上課「難免有一點壓力」

基隆今天近午脫離颱風暴風圈，基隆市長謝國樑今午表示，昨晚公布今天要上班上課，難免會有一點壓力，不過還是必須按照科學判斷，...

花蓮日出大道雨天易生機車打滑事件 縣府研議增路口摩擦力

花蓮縣政府花費約4.5億元興建日出大道全長約770公尺，路面由花崗岩石材鋪設，但機車騎士遇到雨天騎在大道上容易打滑摔車，...

基隆不放假謝國樑臉書留言轉向 昨晚痛批今晨讚謝英明睿智

基隆市長謝國樑在臉書公布今天正常上班上課訊息，昨晚留言以「負評」居多，指謝不會接球，「大罷免大成功」。今晨基隆的天氣未如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。