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宜蘭上將梨、稻作挺過颱風 代理縣長籲：採購優質農產

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
丹娜絲颱風並未重創宜蘭，目前正值宜蘭上將梨與一期稻作採收，代理縣長林茂盛前往三星鄉上將梨園及五結鄉農會公糧倉庫等地關心農友，提醒留意雨後排水防災，請消費者多選購宜蘭優質農產。 圖／縣府提供
丹娜絲颱風並未重創宜蘭，目前正值宜蘭上將梨與一期稻作採收，代理縣長林茂盛前往三星鄉上將梨園及五結鄉農會公糧倉庫等地關心農友，提醒留意雨後排水防災，請消費者多選購宜蘭優質農產。 圖／縣府提供

丹娜絲颱風釀成西南部縣市嚴重災情，所幸並未重創宜蘭，目前正值宜蘭上將梨與一期稻作採收，代理縣長林茂盛今天前往三星鄉上將梨園及五結鄉農會公糧倉庫等地關心農友，提醒還是要留意雨後排水防災，籲請消費者多選購宜蘭優質農產。

全縣種植梨子的面積約53公頃，三星鄉為主要產地，屬於高經濟農作物，目前豐水及幸水品種大致完成採收，黃金梨及甘露品種陸續採收；至於宜蘭縣是唯一的一期稻作區，稻米種植面積1萬1067公頃，目前採收面積約5成。

代理縣長林茂盛今天前往三星鄉的農友何文忠，了解上將梨園狀況，因颱風過境，宜蘭氣候仍不穩定，林茂盛籲請農友特別留意雨後注意清園、排除積水，並加強中耕培土及肥培管理措施，以防範病蟲害發生，確保農作物產量及品質，也要遵守施藥後安全採收期規定，以確保產品食用安全。

至於稻作收割部分，林茂盛表示，宜蘭是全台唯一一期稻作縣市，因農地有適當時間休息，生產的稻米粒粒飽滿、晶瑩剔透，品質相當好，近年更出口到日本，宜蘭稻米的好滋味飄香於國際。

宜蘭水稻已陸續收割，林茂盛前往五結鄉農會公糧倉庫視察稻穀收購、烘乾及集運調度情形，感謝辛苦的農民與農會同仁協助與配合，籲請農友配合農會等公糧業者相關管理措施，依序辦理繳穀作業，分散人流及減少等候時間。

丹娜絲颱風並未重創宜蘭，目前正值宜蘭上將梨與一期稻作採收，代理縣長林茂盛前往三星鄉上將梨園及五結鄉農會公糧倉庫等地關心農友，提醒留意雨後排水防災，請消費者多選購宜蘭優質農產。圖／縣府提供
丹娜絲颱風並未重創宜蘭，目前正值宜蘭上將梨與一期稻作採收，代理縣長林茂盛前往三星鄉上將梨園及五結鄉農會公糧倉庫等地關心農友，提醒留意雨後排水防災，請消費者多選購宜蘭優質農產。圖／縣府提供
丹娜絲颱風並未重創宜蘭，目前正值宜蘭上將梨與一期稻作採收，代理縣長林茂盛前往三星鄉上將梨園及五結鄉農會公糧倉庫等地關心農友，提醒留意雨後排水防災，請消費者多選購宜蘭優質農產。圖／縣府提供
丹娜絲颱風並未重創宜蘭，目前正值宜蘭上將梨與一期稻作採收，代理縣長林茂盛前往三星鄉上將梨園及五結鄉農會公糧倉庫等地關心農友，提醒留意雨後排水防災，請消費者多選購宜蘭優質農產。圖／縣府提供
丹娜絲颱風並未重創宜蘭，目前正值宜蘭上將梨與一期稻作採收，代理縣長林茂盛前往三星鄉上將梨園及五結鄉農會公糧倉庫等地關心農友，提醒留意雨後排水防災，請消費者多選購宜蘭優質農產。圖／縣府提供
丹娜絲颱風並未重創宜蘭，目前正值宜蘭上將梨與一期稻作採收，代理縣長林茂盛前往三星鄉上將梨園及五結鄉農會公糧倉庫等地關心農友，提醒留意雨後排水防災，請消費者多選購宜蘭優質農產。圖／縣府提供

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