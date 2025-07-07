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這次氣象預報很準 謝國樑坦言昨晚宣布上班上課「難免有一點壓力」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今午表示，昨晚公布今天要上班上課，難免會有一點壓力，不過還是必須按照科學判斷，氣象預報這一次很準。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今午表示，昨晚公布今天要上班上課，難免會有一點壓力，不過還是必須按照科學判斷，氣象預報這一次很準。記者邱瑞杰／攝影

基隆今天近午脫離颱風暴風圈，基隆市長謝國樑今午表示，昨晚公布今天要上班上課，難免會有一點壓力，不過還是必須按照科學判斷，就是看氣象預報，這一次很準。

謝國樑昨晚在臉書粉絲頁貼文說，經研判尚未達停班停課標準，7日正常上班上課後，不少期待或認為應該放假的網友回應「大罷免大成功」，或是「為了明天，我一定會去投票的」，也有人說「送分題還答錯」、「老天爺都做球給你了，還不會接」。

今天上班時段，風雨不如往常颱風來襲時的場景，又有有人留言肯定謝國樑，指「颱風已證明，7/7不放假是對的」，也有人反駁主張放假者，「沒風沒雨威脅什麼大罷免」，或說「專業科學不畏民粹，北北基桃市長最帥」。

謝國樑今天中午在災害應變中心表示，沒有宣布停止上班上課，當然難免都會有一點壓力，不過市府團隊還是必須按照科學數據研判。從上一次颱風到這一次颱風，其實都是看氣象預報資料。像這一次就很準，可是上一次就有一點落差。

謝國樑說，他還是相信跟中央氣象署合作，依據氣象署科學天氣預報資料，再由北北基桃用共識的方式，決定上班、上課與否，「還請大家見諒」。

對於多名網友把「颱風假」決策和罷免立委案連結在一起，謝國樑表示，網友是比較幽默啦，不過他相信選民也好，市民也好，應該是會很理性的，把各種不同的因素考量清楚，再決定他們的投票意願，跟天氣單一因素並沒有太大的直接關聯，這是他個人的想法。

停班停課 大罷免 謝國樑 颱風假

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