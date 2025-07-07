花蓮日出大道雨天易生機車打滑事件 縣府研議增路口摩擦力

花蓮縣政府花費約4.5億元興建日出大道全長約770公尺，路面由花崗岩石材鋪設，但機車騎士遇到雨天騎在大道上容易打滑摔車，引起民怨。縣府建設處表示，將增加路口處鋪面粗糙度提升摩擦力，也會增設無號誌警示設施，提醒用路人降低車速。

市區日出大道底下是「紅毛溪」，2019年縣府規畫沿著自由街以東打造景觀路廊，與中華路、重慶路、南濱路、南京街、成功街、福建街、廣東街等街道交會，於2022年10月完工，同年底開放通行，是許多民眾必經的道路之一。

不過，日出大道道路兩側，因出海口箱涵設計較高出現斜坡，被地方戲稱為「香斜大道」，雨天經常傳出機車騎士打滑摔倒等，昨天丹娜絲颱風帶來降雨，就有2名騎士摔車，有居民在網路上抱怨「在香榭大道每天能看到就是下雨天一堆人摔成一片」、「今天不知道第幾起摔車了」，花蓮無黨籍縣議員楊華美、民進黨籍縣議員胡仁順都發文批評，過去縣議會也多次會勘要求改善。

縣府建設處長鄧子榆表示，改善天雨路滑問題，包括在路口的花崗岩鋪面加工增加粗糙度提升摩擦力，以及研議在路口處裝設無號誌路口警示設施，當設備感應到路口有來車時，就會提醒用路人提前減速。