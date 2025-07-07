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基隆不放假謝國樑臉書留言轉向 昨晚痛批今晨讚謝英明睿智

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑昨晚表示，基隆市今天正常上班上課，臉書貼文引來網友留言討論。本報資料照
基隆市長謝國樑昨晚表示，基隆市今天正常上班上課，臉書貼文引來網友留言討論。本報資料照

基隆市長謝國樑在臉書公布今天正常上班上課訊息，昨晚留言以「負評」居多，指謝不會接球，「大罷免大成功」。今晨基隆的天氣未如一般預料的颱風場景，謝國樑臉書開始有肯定的留言，說「市長英明睿智」，「市長做對的事，加油加油。」

基隆市立委林沛祥罷免案投票前20天颱風逼近，基市府昨晚8時宣布今天正常上班上課，謝國樑也在臉書粉絲頁公布這項訊息，結果不少網友留言與罷免連結，宣傳「大罷免大成功」。

謝國樑在臉書粉絲頁上傳圖卡，指經研判尚未達停班停課標準，因此7日正常上班上課，並請市民朋友持續留意天氣變化，外出時注意風雨與道路安全。市府會持續與各單位保持警戒，守護市民安全。

謝國樑貼文後有人開始留言，不少期待、認為應該放假的網友，只回應「大罷免大成功」6個字，還有人說「為了明天，我一定會去投票的」，或是說「送分題還答錯」、「老天爺都做球給你了，還不會接」，也有人指「公家辦公的」，怎麼可能了解通勤族還有外務員的感受。

謝國樑貼文昨晚的留言多有指責之意，但到了今天上班時段，因為風雨狀況不如昔日颱風來襲時的場景，也有人留言肯定謝國樑。

有人直接說「無風無雨是要放什麼假啦」，「颱風已證明，7/7不放假是對的」，也有人反駁主張放假者，「沒風沒雨威脅什麼大罷免」，或說「專業科學不畏民粹，北北基桃市長最帥」，但在正向留言增加時，也有人留言「好好笑，藍白出來馬後炮了。」

丹娜絲颱風 停班停課 大罷免 謝國樑

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