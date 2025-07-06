快訊

中颱丹娜絲6日23時40分嘉義布袋登陸 嘉南澎湖風雨劇烈

聽新聞
0:00 / 0:00

台東明天沒放假 饒慶鈴臉書湧怨言被嗆「腦袋進水」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣府晚間8點宣布明天正常上班上課，縣長饒慶鈴臉書湧入百餘則抱怨留言，甚至還有人「牽拖」黃建賓。記者徐白櫻／翻攝饒慶鈴臉書
台東縣府晚間8點宣布明天正常上班上課，縣長饒慶鈴臉書湧入百餘則抱怨留言，甚至還有人「牽拖」黃建賓。記者徐白櫻／翻攝饒慶鈴臉書

中度颱風丹娜絲來襲，土石泥流影響南迴公路交通，綠島及蘭嶼也傳出零星災情，縣府晚間宣布明天正常上班上課，不少鄉親羨慕高屏可以連放兩天颱風假，紛上縣長饒慶鈴臉書抱怨，不滿必須「跋山涉水」、「越過斷枝土石流」上班，甚至還有人遷怒，高喊「罷免黃建賓」。

台東全縣今天正常上班上課，後來蘭嶼鄉因風力達停班課標準，下午1時起才停班課。今天一整天台東各地風雨不小，許多鄉親期待跟高屏一樣放颱風假，等到晚上卻發現明天要上班，心情很不好。

晚間8點，縣府宣布明天正常上班上課後，開始有縣民前往縣長饒慶鈴臉書留言，累積超過100則。

留言者火氣都不小，有人說「山區民眾需要面對多大的風險跋山涉水上班上課」、「這麼硬喔？台東地這麼大都不用分什麼鄉鎮喔」、「雨勢這麼大，還不停班停課」、「冒著狂風暴雨，越過斷枝土石流去上班」、「南迴已多處土石流到路上了，目前仍然持續下豪雨」。

除抱怨天氣差上班危險外，還有人遷怒同為國民黨的立委黃建賓，直接嗆聲說「罷免黃建賓」，留言吸引20幾人按讚，遭受池魚之殃。

台東縣府晚間8點宣布明天正常上班上課，縣長饒慶鈴臉書湧入百餘則留言抱怨。記者徐白櫻／翻攝饒慶鈴臉書
台東縣府晚間8點宣布明天正常上班上課，縣長饒慶鈴臉書湧入百餘則留言抱怨。記者徐白櫻／翻攝饒慶鈴臉書

停班停課 台東 颱風假

延伸閱讀

台東「一部落一聚會所」布頌部落文化集會所動土

朱立倫陪立委黃建賓掃街 饒慶鈴心疼「阿賓這一年老好多」

台東縣府與卡大地布部落MOU 傳統領域多元活化

台東活水湖管制4年 7至9月試辦戲水區開放游泳

相關新聞

台東明天沒放假 饒慶鈴臉書湧怨言被嗆「腦袋進水」

中度颱風丹娜絲來襲，土石泥流影響南迴公路交通，綠島及蘭嶼也傳出零星災情，縣府晚間宣布明天正常上班上課，不少鄉親羨慕高屏可...

花蓮吉安溪橋、中山橋施工 開放一半雙向通行

花蓮193縣道吉安溪橋、中山橋因地震受損改建，吉安溪橋7月8日起封橋至12月，中山橋8月5日封橋至明年5月。縣府考量交通...

宣布基隆明正常上班課 謝國樑臉書遭「罷免留言」灌爆

基隆市立委林沛祥罷免案投票前20天，颱風逼近北台灣，基市府今晚8時宣布明天正常上班上課。市長謝國樑也在臉書粉絲頁公布這項...

西班牙年度盛事「奔牛節」今起跑 遊客在宜蘭童玩節也能同步體驗

西班牙年度盛事「奔牛節」今天展開，參與2025宜蘭國際童玩藝術節的西班牙團隊阿爾當貝拉樂團今特別安排在冬山河親水公園，同...

謝國樑主持颱風防災應變會議 北北基晚間8時宣布是否放假

基隆市長謝國樑今晚近7時到災害應變中心，聽取基隆氣象站解說颱風動態，以及各單位報告防災準備作業。氣象站表示，基隆雨勢最明...

丹娜絲外圍環流帶來豪雨 秀姑巒溪暴漲崙天大橋封閉

受丹娜絲颱風外圍環流影響，花蓮今天降雨不斷，為防範豪雨導致造成秀姑巒溪水位上升，影響通行安全，花蓮縣警察局玉里分局今天在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。