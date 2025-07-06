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台東明天沒放假 饒慶鈴臉書湧怨言被嗆「腦袋進水」
中度颱風丹娜絲來襲，土石泥流影響南迴公路交通，綠島及蘭嶼也傳出零星災情，縣府晚間宣布明天正常上班上課，不少鄉親羨慕高屏可以連放兩天颱風假，紛上縣長饒慶鈴臉書抱怨，不滿必須「跋山涉水」、「越過斷枝土石流」上班，甚至還有人遷怒，高喊「罷免黃建賓」。
台東全縣今天正常上班上課，後來蘭嶼鄉因風力達停班課標準，下午1時起才停班課。今天一整天台東各地風雨不小，許多鄉親期待跟高屏一樣放颱風假，等到晚上卻發現明天要上班，心情很不好。
晚間8點，縣府宣布明天正常上班上課後，開始有縣民前往縣長饒慶鈴臉書留言，累積超過100則。
留言者火氣都不小，有人說「山區民眾需要面對多大的風險跋山涉水上班上課」、「這麼硬喔？台東地這麼大都不用分什麼鄉鎮喔」、「雨勢這麼大，還不停班停課」、「冒著狂風暴雨，越過斷枝土石流去上班」、「南迴已多處土石流到路上了，目前仍然持續下豪雨」。
除抱怨天氣差上班危險外，還有人遷怒同為國民黨的立委黃建賓，直接嗆聲說「罷免黃建賓」，留言吸引20幾人按讚，遭受池魚之殃。
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