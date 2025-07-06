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宣布基隆明正常上班課 謝國樑臉書遭「罷免留言」灌爆

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今晚表示，基隆市明天的風力、雨量未達標準，所以正常上班上課。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今晚表示，基隆市明天的風力、雨量未達標準，所以正常上班上課。記者邱瑞杰／攝影

基隆市立委林沛祥罷免案投票前20天，颱風逼近北台灣，基市府今晚8時宣布明天正常上班上課。市長謝國樑也在臉書粉絲頁公布這項訊息，結果不少網友留言與罷免連結，宣傳「大罷免大成功」。

基隆市災害應變中心今晚7時召開防災會議，市府各單位、台電、中油、水利署第10河川局和國軍各自報告防災準備作業。會議在近8時結束，北北基市府今晚8時宣布明天正常上班上課。

謝國樑說，依據中央氣象署預報資訊，明天不只基隆風雨未達停班停課標準，雙北大部分區域也未達標準，所以明天正常上班上課，但沿海區域或部分地區如果達標，會另行考量及宣布。

上班上課資訊宣布後，謝國樑臉書粉絲頁隨後上傳圖卡，並在貼文中說，經研判尚未達停班停課標準，因此7日正常上班上課，並請市民朋友持續留意天氣變化，外出時注意風雨與道路安全。市府也會持續與各單位保持警戒，守護市民安全。

謝國樑貼文後約1個小時，就有近400人留言，不少網友就回應「大罷免大成功」6個字，也有人說「為了明天 我一定會去投票的」、「颱風在北北基正上方，結果全台只有北北基上班上課」，但也有人肯定謝國樑，指他「有勇氣依據氣象科學處理」，也有人說，「標準規定就擺在那邊，要責備就去修門檻。」

丹娜絲颱風 停班停課 大罷免 謝國樑

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