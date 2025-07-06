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西班牙年度盛事「奔牛節」今起跑 遊客在宜蘭童玩節也能同步體驗

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
阿爾當貝拉樂演奏奔牛節樂曲，充滿西班牙風。圖／文化局提供
阿爾當貝拉樂演奏奔牛節樂曲，充滿西班牙風。圖／文化局提供

西班牙年度盛事「奔牛節」今天展開，參與2025宜蘭國際童玩藝術節的西班牙團隊阿爾當貝拉樂團今特別安排在冬山河親水公園，同步舉辦「奔牛節開幕儀式體驗」，說明節日由來，與遊客歡樂共舞，並享用奔牛節特色飲品，感受特殊節慶的歡慶氛圍。

奔牛節於7月6日中午12時在西班牙的潘普洛納正式起跑， 宜蘭童玩節今天配合西班牙當地奔牛節，由西班牙團隊現場鳴放象徵開跑的火箭煙火，以禮炮取代，並演奏奔牛節代表樂曲Gaintza，瞬間充滿西班牙風。

阿爾當貝拉樂團員還引導民眾一起用西班牙文、巴斯克語及中文三種語言齊聲高呼「聖費爾明萬歲！」，向奔牛節的主保聖人（猶如台灣的城隍爺）致敬，介紹奔牛節的由來與意涵，並透過西班牙風格的音樂演出，邀請遊客跳舞並享用奔牛節特色飲品。

縣政府文化局表示，宜蘭童玩節致力推動國際文化交流，這次與西班牙同步連線舉辦奔牛節開幕儀式體驗，讓民眾不出國也能體驗世界級節慶，大小朋友都能從中感受多元文化的魅力與共鳴。

這次參與童玩節的阿爾當貝拉樂團，成立於1984年在西班牙東北部納瓦拉，使用樂器包括鼓、小提琴、手風琴、黑管、長笛、中音號和巴斯克笛等，9名團員以演奏巴斯克地區民俗音樂為主，除在西班牙演出外，他們也曾到保加利亞、德國、法國、義大利、瑞士、安道爾、葡萄牙、波蘭、大溪地等國家表演。

7月11日以前在童玩節都可以欣賞到他們的演出，更多精彩國內外演出與文化體驗，詳見演出資訊請上官網 https://www.yicfff.tw/

以禮炮取代火箭煙火，感受西班牙「奔牛節」的起跑儀式。圖／文化局提供
以禮炮取代火箭煙火，感受西班牙「奔牛節」的起跑儀式。圖／文化局提供
西班牙的阿爾當貝拉樂奔牛節帶領遊客同歡，感受奔牛節節日氛圍。圖／文化局提供
西班牙的阿爾當貝拉樂奔牛節帶領遊客同歡，感受奔牛節節日氛圍。圖／文化局提供

宜蘭 樂團 童玩節 藝術節 西班牙

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