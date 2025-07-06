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丹娜絲直撲高雄風雨增強 市府宣布明停班課

不斷更新／北北基桃宣布了！丹娜絲颱風「開眼中」 8縣市7日停班課

台東往返蘭嶼、綠島船班7月7日停駛 熱氣球上午場取消

中央社／ 台東縣6日電

受到颱風丹娜絲影響，明日台東往返蘭嶼綠島船班停駛；在鹿野鄉高台舉辦的國際熱氣球嘉年華活動上午場取消。

中央氣象署6日發布颱風丹娜絲警報，台東縣列入陸上颱風警報範圍。台東地區今天雖然沒有強風但雨勢未歇，南迴地區和蘭嶼島出現強降雨，今天累計雨量截至下午5時，南迴地區的達仁鄉和大武鄉都超過360毫米。

蘭嶼地區中午前後雨勢最大，造成多條野溪暴漲，洪水溢到路面造成環島公路多處積水及土石流，鄉公所及時處理，短時間將路面清除乾淨。

台9線南迴公路多處土石流，所幸面積不大，南興往安朔路段（台9線425K）土石流影響南下車道，公路局動用怪手排除，雙向車道短暫管制。晚上6時以後，南下車道交通管制。

由於明（7）日台東地區仍然受颱風外圍環流影響，台東往返綠島、蘭嶼及屏東後壁湖往返蘭嶼船班全部停駛，8日視海浪狀況公佈是否復航。根據台東災害應變中心統計，目前綠島536人滯留，蘭嶼78人滯留，目前已通知各旅宿業者注意住客安全。

空中交通方面，明日上午台東往台北和離島班機全部停航。

昨天開幕的國際熱氣球嘉年華活動，因碰上颱風丹娜絲，昨天下午場和今天的光雕均取消，因持續下雨，直到傍晚場地仍泥濘，經熱氣球專業飛行團隊審慎評估後，台東縣政府傍晚宣布明（7）日上午場活動取消，活動接駁巴士配合熱氣球活動取消，將一併停駛。

丹娜絲颱風 台東 熱氣球嘉年華 綠島 蘭嶼

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