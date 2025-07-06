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丹娜絲外圍環流帶來豪雨 秀姑巒溪暴漲崙天大橋封閉
受丹娜絲颱風外圍環流影響，花蓮今天降雨不斷，為防範豪雨導致造成秀姑巒溪水位上升，影響通行安全，花蓮縣警察局玉里分局今天在富里鄉崙天大橋便道兩端，實施預警性封閉管制措施。
中央氣象署下午4時35分發布豪雨特報，受丹娜絲颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天日至明天上午，花蓮縣有局部大雨或豪雨發生。富里鄉今天下午起陸續下起間歇降雨，秀姑巒溪水水位上漲。
玉里警分局表示，這次封閉措施由竹田派出所、崙天派出所會同竹田村長陳勝駿執行，確保現場民眾能及時避險，防止人車涉險通行，由於現場水位持續上升，為安全起見，已禁止所有人車通行，並進行交通疏導與勸導作業。
玉里分局提醒民眾，請密切注意天氣與交通資訊，切勿強行穿越封閉路段，並配合警方及相關單位疏導作為，共同確保自身與他人安全。鄉公所表示，崙天大橋便道明天上午再視溪水及道路狀況開放通行。
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