丹娜絲外圍環流帶來豪雨 秀姑巒溪暴漲崙天大橋封閉

受丹娜絲颱風外圍環流影響，花蓮今天降雨不斷，為防範豪雨導致造成秀姑巒溪水位上升，影響通行安全，花蓮縣警察局玉里分局今天在富里鄉崙天大橋便道兩端，實施預警性封閉管制措施。

中央氣象署下午4時35分發布豪雨特報，受丹娜絲颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天日至明天上午，花蓮縣有局部大雨或豪雨發生。富里鄉今天下午起陸續下起間歇降雨，秀姑巒溪水水位上漲。

玉里警分局表示，這次封閉措施由竹田派出所、崙天派出所會同竹田村長陳勝駿執行，確保現場民眾能及時避險，防止人車涉險通行，由於現場水位持續上升，為安全起見，已禁止所有人車通行，並進行交通疏導與勸導作業。