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颱風攪局綠島、蘭嶼船班停駛 兩地逾600名遊客滯留
丹娜絲颱風轉中颱，綠島、蘭嶼雨勢不小，環島道路陸續出現土石泥流及積水現象，縣府宣布下午1時起蘭嶼停班停課。台東縣防災應變中心統計，金峰鄉、達仁鄉、大武鄉、太麻里鄉發布土石流警戒，綠島、蘭嶼交通船停駛，共614名旅客滯留島上。
台東熱氣球活動昨天開幕，吸引眾多遊客出遊台東，住宿約9成滿，因颱風來襲，部分遊客今早提早結束出遊返家。
丹娜絲颱風災害應變中心指出，台東縣新增52條土石流黃色警戒、6處大規模崩塌黃色警戒。目前已針對金峰鄉、達仁鄉、大武鄉、太麻里鄉發布警戒。
旅客部分，颱風導致綠島、蘭嶼今天與明天都停航，經清查共536人滯留綠島，78人滯留蘭嶼，已通知各旅宿業者注意住客安全。
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