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丹娜絲颱風外圍環流帶來雨勢 中橫公路東段不排除封路

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
受丹娜絲颱風外圍環流影響，中橫公路關原至太魯閣114.6公里至184.5公里不排除實施預警性道路封閉。本報資料照片
受丹娜絲颱風外圍環流影響，中橫公路關原至太魯閣114.6公里至184.5公里不排除實施預警性道路封閉。本報資料照片

丹娜絲颱風增強為中度颱風，預估將通過台灣海峽，公路局表示，受外圍環流影響，今天起至明天白天中橫山區有較大雨勢發生機率，預估累積雨量可能達到230毫米，台8線關原至太魯閣114.6公里至184.5公里不排除實施預警性道路封閉。

公路局東區養護工程分局指出，太魯閣工務已成立丹娜絲颱風緊急應變小組，並於台8線中橫公路東段沿線伍橋（慈恩附近）、洛韶、天祥、太魯閣等據點預先進駐搶修機械及人員，加強巡查及待命搶修。

由於403震後沿線邊坡尚在恢復階段，穩定性不足，在颱風環流影響期間，現階段「關原至天祥116.4公里至167.1公里日間開放通行」及「天祥至太魯閣167.7公里至184.5公里日間五次開放通行」等措施不排除暫停實施，改為預警性封閉道路。

公路局籲請用路人，山區道路地震過後及颱風、豪雨或連續降雨期間易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請避免進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備。請利用公路局智慧化省道即時資訊服務網，或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息。

中橫公路 丹娜絲颱風 太魯閣 落石 豪雨 雨量

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