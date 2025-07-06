中橫山區估累積雨量230毫米 台8線不排除預警封路

颱風丹娜絲外圍環流影響，中橫山區有較大雨勢發生機率，預估累積雨量可能達到230毫米，由於0403地震後沿線邊坡穩定性不足，公路局東區養護工程分局不排除預警性封閉道路。

依據氣象署最新氣象情資，颱風丹娜絲已增強為中度颱風，外圍環流影響，今天午後起至7日中橫山區有較大雨勢發生機率。

公路局東區養護工程分局表示，太魯閣工務已成立丹娜絲颱風緊急應變小組，並於台8線中橫公路東段沿線慈恩附近、洛韶、天祥、太魯閣等據點預先進駐搶修機械及人員，加強巡查及待命搶修。

東區養護工程分局指出，因0403地震後，沿線邊坡尚在恢復階段，穩定性仍有不足，丹娜絲颱風環流影響期間，現階段「關原至天祥（116.4k~167.1k）日間開放通行」及「天祥至太魯閣（167.7k~184.5k）日間5次開放通行」等措施不排除暫停實施，改為預警性封閉道路。

公路局籲請用路人，山區道路地震過後及颱風、豪雨（或連續降雨）期間易坍方、落石，路況難以掌握，非必要避免進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。