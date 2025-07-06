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宜蘭災害應變中心一級開設 代理縣長林茂盛視察平行抽水站緊盯防颱
中度颱風「丹娜絲」逐漸逼近，宜蘭被列入陸上警戒區，宜蘭縣災害應變中心今天一級開設，代理縣長林茂盛前往冬山河親水公園及平行抽水站進行風雨視察，要求各防災單位依據開口契約機制及防汛計畫啟動應變措施，並與中央及鄉鎮市公所保持橫向聯繫。
針對宜蘭縣各風景區防颱整備，宜蘭火車站附近幾米公園人偶及礁溪轉運站的幾米兔，下午進行帆布覆蓋保護；針對生態綠舟及梅花湖的遊憩船隻，下午進行船隻固定繫牢或上岸，並暫停船運；親水公園臥龍橋水門吊掛及船隻固定繫勞或上岸，將配合童玩節主辦單位辦理。
林茂盛指出，依據氣象資料顯示今晚起宜蘭地區將有8至9級強陣風，且降雨趨勢明顯加劇，務請各防災機關即刻動員，確保整體防災網絡順暢運作。
他隨後前往五結鄉的平行抽水站進行防汛整備視察，要求水利資源處即時掌握各地水情變化，針對低窪地區提早啟動抽排機制，防止豪雨造成積淹水，並強化排水系統巡檢，降低災害風險。
林茂盛感謝各防救災單位，並提醒民眾避免前往山區與水域，注意雷擊、強風及可能的土石流與淹水風險，有狀況需要請立即聯繫宜蘭縣災害應變中心電話03-9311294，共同守護家園。
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