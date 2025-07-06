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花蓮吉安溪橋、中山橋改建封一半施工 預計明年底完工

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮中山橋地震受損改建，將在8月5日封橋至明年5月，封橋期間工程採半半施工。圖／花蓮縣政府提供
花蓮中山橋地震受損改建，將在8月5日封橋至明年5月，封橋期間工程採半半施工。圖／花蓮縣政府提供

花蓮193縣道吉安溪橋、中山橋因地震受損改建，吉安溪橋7月8日起封橋至12月，中山橋則是8月5日封橋至明年5月。縣府考量交通需求，封橋期間工程均採半半施工，只封一半車道，另一半開放雙向通行，工區前1公里將放置預告標示與警示燈，提醒用路人留意改道。

縣府指出，中山橋跟吉安溪橋2018年受地震影響，橋梁出現裂縫、高低落差及滲水等受損情形，經0206震災災害捐款管理委員會專案審議，同意核定逾2.6億元投入2座橋梁改建工程，預計明年底完工通車。

縣府表示，吉安溪橋8日起至12月8日將封橋施工，工程採半半施工，22日至25日、27至30日每晚10時至翌日清晨6時有夜間吊梁作業，僅留單線雙向通行，現場安排旗手引導交通動線。

中山橋預計8月5日至明年5月5日封橋施工，同樣採半半施工方式開放單線雙向通行，10月30日至11月4日，及明年1月15至20日每晚10時至翌日6時，配合夜間吊梁作業，也會安排旗手引導。

縣府表示，2座橋梁封橋施工期間，工區前1公里、300公尺、100公尺及現場均會設置預告標誌與警示燈，提醒用路人提前減速，注意標線與分流指示；施工期間左轉部分路口臨時封閉，請民眾留意「禁止左轉」標誌與臨時交通管制。

縣長徐榛蔚表示，橋梁改建不僅影響民眾日常通行，也攸關整體交通安全與區域發展，2座橋梁預計明年底通車後，可有效提升橋體耐震能力與通行效率，這段期間因施工造成不便，請鄉親體諒並配合交通管制措施。

花蓮193縣道吉安溪橋改建，7月8日起將封橋至12月，封橋期間工程採半半施工，單線雙向通行。圖／花蓮縣政府提供
花蓮193縣道吉安溪橋改建，7月8日起將封橋至12月，封橋期間工程採半半施工，單線雙向通行。圖／花蓮縣政府提供
花蓮中山橋地震受損改建，將在8月5日封橋至明年5月，封橋期間工程採半半施工，單線雙向通行。圖／花蓮縣政府提供
花蓮中山橋地震受損改建，將在8月5日封橋至明年5月，封橋期間工程採半半施工，單線雙向通行。圖／花蓮縣政府提供
花蓮193縣道吉安溪橋改建，7月8日起將封橋至12月，封橋期間工程採半半施工。圖／花蓮縣政府提供
花蓮193縣道吉安溪橋改建，7月8日起將封橋至12月，封橋期間工程採半半施工。圖／花蓮縣政府提供

吉安 標誌 橋梁

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