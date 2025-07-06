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颱風逼近基隆3處海域禁下水 海巡人員勸導民眾離開海岸

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
中度颱風丹娜絲往北台灣靠近，海巡人員在東北角海域勸導民眾離開海岸，避免發生危險。記者邱瑞杰／翻攝
中度颱風丹娜絲往北台灣靠近，海巡人員在東北角海域勸導民眾離開海岸，避免發生危險。記者邱瑞杰／翻攝

中度颱風丹娜絲在台灣西部海域往北移動，中央氣象署預報颱風中心點往北台灣逼近。基隆市政府今午公告3處海域管制，新北市府也加強防範發生意外，海巡人員已在北部海岸巡查，勸離民眾，以免發生危險。

中央氣象署下午1時15分發布丹娜絲颱風海上陸上颱風警報，指颱風中心位置在澎湖南南西方約 210公里處，以每小時23轉19公里速度，向東北轉北北東進行。

丹娜絲近中心最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間之最大陣風每秒43公尺，相當於14級風。7級風平均暴風半徑150公里，10級風平均暴風半徑50公里，預測7日11時中心位置在台北的西北方約70公里處。

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處昨公告，考量龜山島臨時碼頭靠泊等安全，6、7日預警性封島2天。基市府也在今午宣布，大武崙沙灘、海興游泳池和潮境保育區海域禁止下水，、基隆嶼今午起暫停登島。

海巡署第2巡防區指揮部今午起調派人力，前往北海岸、基隆和東北角海岸，勸導民眾不要在海中遊玩並離開海岸，以免發生意外。

北部海岸今天午間未下雨，因受外圍環流影響，風力比前兩天大，但體感溫度也相對下降，比前兩天低。民眾今天出遊，在海岸欣賞風景或拍照時，看到海巡人員出現，說明相關規定，並接受勸導離開海岸。

中度颱風丹娜絲往北台灣靠近，基隆市政府今午公告3處海域管制，海巡人員到海興遊泳池勸導民眾不要下水。記者邱瑞杰／攝影
中度颱風丹娜絲往北台灣靠近，基隆市政府今午公告3處海域管制，海巡人員到海興遊泳池勸導民眾不要下水。記者邱瑞杰／攝影
中度颱風丹娜絲往北台灣靠近，海巡人員在東北角海域勸導民眾離開海岸，避免發生危險。記者邱瑞杰／翻攝
中度颱風丹娜絲往北台灣靠近，海巡人員在東北角海域勸導民眾離開海岸，避免發生危險。記者邱瑞杰／翻攝

丹娜絲颱風 基隆嶼 海巡署

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