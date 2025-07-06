丹娜絲颱風攪局 花蓮漁港、購物節市集取消延期

丹娜絲颱風來襲，中央氣象署預估，今天至明天上午影響台灣最明顯，花蓮縣政府除了災害應變中心提升為二級開設外，宣布今天花蓮漁港市集活動取消，花蓮購物節市集活動延期舉辦。

縣府舉辦的「好港齊來」系列活動首場「青鳥傳心」昨天在向日廣場登場，現場發放限量「幸福入港」明信片，邀請民眾寫下對海洋的祝福並投遞青鳥郵筒，市集邀集20家花蓮在地特色攤商，十分熱鬧。可惜遇到颱風攪局，原本今天還有一場市集與體驗活動，為確保活動場地與參與民眾安全，今天活動全面取消。

縣府表示，「好港齊來」接下來的系列活動將持續辦理，日期包括7月26日至27日、8月16日至17日、9月20日至21日、10月4日至10月5日，內容將更加豐富多元，誠摯邀請大家繼續共襄盛舉。