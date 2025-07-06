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跟進龜山島 基隆嶼今午起封島 上午仍見遊艇搭載遊客出航登島遊玩

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今午宣布基隆嶼預警性封島，今天上午仍有遊艇搭載遊客前往基隆嶼遊玩。圖／讀者提供
基隆市政府今午宣布基隆嶼預警性封島，今天上午仍有遊艇搭載遊客前往基隆嶼遊玩。圖／讀者提供

基隆市政府今午宣布，大武崙沙灘、基隆嶼和潮境保育區等海域，今午12時起暫停水域遊憩活動，基隆嶼比照宜蘭龜山島預警性封島，海上航班、登島都暫停，並啟動防災巡查機制，加強漁港防颱作業。

中央氣象署今早8時30分發布氣象預報，丹娜絲升級中度颱風，中心位置在澎湖南南西方海面， 朝東北轉北北東移動，暴風圈將逐漸進入臺灣西南部近海，對台灣各地及澎湖構成威脅。

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處昨天已公告，因颱風逼近及外圍環流影響，海面風浪增強，考量龜山島臨時碼頭靠泊等安全，6、7日預警性封島2天。

基隆碧砂遊艇港今早仍有基隆嶼登島旅行團，依照行程出航，但領隊和導遊都提醒遊客，途中會視天氣狀況變更行程，例如登島改不登島，或是登島後，安排遊客登山到基隆島燈塔，改成不登山，只在濱海步道遊憩。

基市府產業發展處長蔡馥嚀上午表示，市府會因應颱風管制區域跟風力變化，隨時進行基隆嶼封島或相關海域管制措施。明天影響比較大的，今天會決定明天是否封島。

市府接著在中午宣布，為保障民眾生命財產安全，今午12時起針對重點海域與水域活動地點，啟動應變措施，請民眾與相關業者配合防颱，應變措施將持續至中央氣象署解除海上颱風警報為止。

產發處說，應變措施實施範圍包括大武崙沙灘、海興游泳池、基隆嶼、潮境保育區及相關海域，6日中午12時起暫停所有水域遊憩活動。大武崙沙灘、海興游泳池及潮境保育區將設置管制線，並暫停基隆嶼航班與取消登島行程，另加強港區防颱，漁港管理單位同步啟動防災巡查機制。

過去颱風來襲，碧砂遊艇港的遊艇主人，會將遊艇吊掛上岸，避免因風浪受損。蔡馥嚀說，這幾天有跟船主們討論，因為評估這次颱風對港區的影響不至太大，所以決定原船安置。產發處有提醒船主將繩索繫牢、綁緊，不要脫落導致發生意外。

基隆市政府今午宣布基隆嶼預警性封島，今天上午仍有遊艇搭載遊客前往基隆嶼遊玩。圖／讀者提供
基隆市政府今午宣布基隆嶼預警性封島，今天上午仍有遊艇搭載遊客前往基隆嶼遊玩。圖／讀者提供
基隆市政府今午宣布，基隆嶼比照宜蘭龜山島預警性封島，今午起海上航班、登島都暫停。圖／基市府提供
基隆市政府今午宣布，基隆嶼比照宜蘭龜山島預警性封島，今午起海上航班、登島都暫停。圖／基市府提供

基隆嶼 遊艇 颱風

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