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宜蘭市「民歌之夜」歌迷爆棚 今晚「樂團之夜」如期舉行或調整流程

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
潘越雲的「天天天藍」讓人聽得如癡如醉。記者戴永華／攝影
潘越雲的「天天天藍」讓人聽得如癡如醉。記者戴永華／攝影

宜蘭市公所打造全新「星光璀璨—響樂宜夏音樂節」，接連兩天在運動公園登場。昨晚民歌之夜，由潘越雲等知名歌手輪番唱出經典民歌，全場歌迷大爆滿，聽歌也跟著合唱，如癡如醉；今晚還有「樂團之夜」，公所考量颱風來襲及人員安全，將視情況調整流程或提前結束。

市公所說明，今天下午2時至晚間9時活動如期舉行，但考量丹娜絲颱風若風雨加劇，為保障觀眾與工作人員安全，會彈性調整流程。如有異動，將立即公告於宜蘭市文化發展所粉絲專頁。

市公所今年規劃全新音樂活動，也是運動公園罕見的大型音樂會，分成大舞台與小舞台，下午4時小舞台率先開唱，多組街頭藝人演出為活動暖身，小舞台前的市集區有40攤創意品牌、特色餐車和文創選品，一邊聽歌，也能滿足開心吃喝。

白天活動另一個大亮點是「沙板體驗」由專業教練指導，吸引親子與年輕族群參與，感受挑戰平衡的刺激快感；「草地飛球體驗」參與者鑽進大型透明球體，草地上翻滾前進，笑聲不斷。

晚間6時「民歌之夜」由葉佳修拉開序幕，接著還有李明德、南方二重唱、楊肅浩，壓軸請到潘越雲獻唱數首民歌，大飽耳福，深情動人旋律引人共鳴，聽眾坐滿現場或站著聽歌，大聲合唱，氣氛熱絡。

市長陳美玲表示，「響樂宜夏音樂節」是一場融合音樂、運動與文化的城市慶典，首日活動熱烈，代表宜蘭豐沛的文化能量，市民朋友展現熱情支持；今晚迎接搖滾能量滿載的「樂團之夜」，在音樂與運動的律動中，感受宜蘭夏日的獨特魅力。

「沙板體驗」由專業教練指導，感受挑戰平衡的刺激快感。圖／市公所提供
「沙板體驗」由專業教練指導，感受挑戰平衡的刺激快感。圖／市公所提供
羅大佑作曲的「風吹風吹」，南方二重唱是這首歌的原唱，再現經典歌聲。記者戴永華／攝影
羅大佑作曲的「風吹風吹」，南方二重唱是這首歌的原唱，再現經典歌聲。記者戴永華／攝影
潘越雲獻唱壓軸，數首膾炙人口的好歌，讓歌迷聽得如癡如醉。圖／市公所提供
潘越雲獻唱壓軸，數首膾炙人口的好歌，讓歌迷聽得如癡如醉。圖／市公所提供
響樂宜夏音樂節結合「草地飛球」運動體驗。圖／市公所提供
響樂宜夏音樂節結合「草地飛球」運動體驗。圖／市公所提供
李明德的「曠野寄情」輕快豪邁。記者戴永華／攝影
李明德的「曠野寄情」輕快豪邁。記者戴永華／攝影
熱情歌迷坐滿「民歌之夜」會場，跟著大聲合唱。記者戴永華／攝影
熱情歌迷坐滿「民歌之夜」會場，跟著大聲合唱。記者戴永華／攝影

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