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宜蘭童玩節開幕 史努比鴨「避風頭」

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭報導
宜蘭童玩節園區邁入第30年昨天開幕，史努比鴨成為人氣焦點，但因颱風外圍環流帶來強風，中午過後消風收納避颱風。圖／民眾提供
宜蘭童玩節園區邁入第30年昨天開幕，史努比鴨成為人氣焦點，但因颱風外圍環流帶來強風，中午過後消風收納避颱風。圖／民眾提供

宜蘭童玩節昨開幕，今年邁入第30年，邀集23國、28團演出，首日吸引近兩萬人次湧入，18公尺高的裝置藝術「史努比鴨」不少人打卡拍照，因午後風勢增強，先消風固定躲颱風。花蓮縣府救觀光，推旅遊補助也辦「尋WAY花路」電子集章活動。

童玩節30年來累計邀請表演國家達100個，本屆以「童心無限、童玩30」為主題，昨開幕式由日本豪斯登堡Tenko天鼓帶來震撼演出，蘭陽舞蹈團詮釋1996開辦首年捷克團隊隨行記者創作的「宜蘭之夏」詩集，並播放歷屆縣長回顧童玩節30年的發展歷程。

園區一大亮點是與知名藝術家弗洛倫泰因．霍夫曼合作的「史努比鴨」，受丹娜絲颱風外圍環流影響，午後風勢增強，文化局考量「史努比鴨」長達23公尺、寬19公尺、高18公尺，受風面積廣，下午1時已消風將作品收納確保安全。

花蓮暑假訂房率低迷，縣府力推觀光，知卡宣親子戲水樂園、夏戀嘉年華、花蓮FUN暑假等活動陸續登場，也規畫旅遊補助、集章活動。

觀光處明起至11月9日推「尋WAY花路」電子集章活動，精選七大主題，串連全縣150間特色店家，用LINE集章每條路線最多可拿到2500元電子兌換券，可上「尋Way花路」臉書粉絲專頁了解活動內容；另與易遊網聯手推出旅遊補助專案，透過易遊網APP預訂花蓮機加酒套裝行程或旅宿，每房最高現折2000元。

宜蘭 童玩節

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