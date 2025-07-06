台東瘋看熱氣球 樹菊嬤讚哆啦A夢「口愛」

台灣國際熱氣球嘉年華昨在台東鹿野高台登場，開幕式吸引逾3萬人追球，在各式造型氣球點綴下，縱谷天際熱鬧又繽紛，遊客擠爆觀景平台，連愛心菜販陳樹菊阿嬤也到場看球。不少遊客紅眼開車，從北部一路到台東，「就要來看哆啦A夢」，受丹娜絲颱風影響，今日活動取消。

縣長饒慶鈴表示，2011年創辦以來，熱氣球已成台灣暑假最大盛事，今夏有最受矚目的哆啦A夢造型熱氣球，總計40顆國內外造型球齊聚鹿野高台。

為一睹熱氣球升空盛況，省道台9線從凌晨3時起湧現車潮，不少人一路塞到鹿野高台。抵達會場後，大草皮邊坡坐滿民眾，制高點觀景平台也不例外，幾乎可用「擠爆」來形容。清晨5時30分，哆啦A夢、台北熊、媽祖、Hello Kitty、福利熊、歐熊等造型氣球陸續升空，遊客驚喜連連，忙著用手機記錄可愛畫面。

「大家不睡覺，一路輪流開車！」陳姓女遊客說，一行人衝著哆啦A夢，下班後從高雄走南迴到台東，趕在清晨4時抵達。陳樹菊阿嬤也來看，她開心說「自己身體健康，大家不用擔心，哆啦A夢圓圓胖胖很口愛」。