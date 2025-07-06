高錦瑋獲職籃長約 捐款兒時育幼院

台啤永豐雲豹當家新星高錦瑋回饋300萬給幼時照顧他的天主教善牧基金會花蓮兒童之家，他自小「愛球成痴」，院方還為他設籃球架逐夢，他一路突破逆境，長大後也頻繁回來探訪、關心震災，許多院童紛紛說「想跟哥哥一樣打籃球」。

太魯閣族球星高錦瑋憑藉堅定意志在體壇嶄露頭角，與球團簽下長約後，第一時間不是買車、買房，而是捐款回饋，傳為佳話；日前受贈儀式上，花蓮兒童之家主任陶明惠與高錦瑋都忍不住落淚。

陶明蕙回憶，高錦瑋父母離異，年幼時由年邁祖母照顧，祖母健康狀況不佳，只好向外求援，2010年由花蓮縣府委託安置善牧兒童之家，度過小二至國二階段。高自小展現對籃球濃厚興趣，經常獨自投籃、練習，門框上都是他跳起來拍打的手印，為支持他的夢想，育幼院特別在戶外設置籃球框，高心情好、壞時都會去打球。

「籃球就是他的世界。」陶明蕙表示，高錦瑋總先完成課業再去練球。

善牧兒童之家不只是高錦瑋的成長地，更是他心中的家。陶明蕙說，他離院後經常排假回來探視、陪伴院童打球，甚至逢天災時主動關心，得知洗衣機壞掉，希望能負擔買一台新的；他頻繁探訪與關懷，成為許多院童心目中的榜樣。

高錦瑋跟球團捐贈300萬元全程保密，宣布當天給兒童之家很大的驚喜。善牧基金會花蓮區主任曾梅玲表示，這筆捐款將先修繕房舍與戶外籃球場、草皮、跑步圓環等設施，將大幅提升兒童生活環境品質。

曾梅玲說，兒童之家是高錦瑋人生的避風港，更是孕育他籃球夢想、塑造堅毅性格的重要起點，如今他展現取之社會、用之於社會的初心與責任感，也看到被照顧的孩子成長為能夠撐傘的青年，是兒童之家的驕傲。

高錦瑋進入職籃兩年，都出現在年度MVP的討論名單中，加上場外的正面形象，讓他圈粉無數。他接受本報採訪時說，大家都知道他來自善牧，他一直很感謝，也一直想要在有能力時回饋他們，希望能把這心意傳遞下去，未來有愈來愈多人看見基層，回饋偏鄉小朋友。