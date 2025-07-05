影／台東市馬卡巴嗨藝術節熱情登場 近千人狂歡

台東市2025年馬卡巴嗨藝術節記者會暨踩街遊行今天熱情登場，讓市區街頭充滿歡笑與鼓聲，踩街遊行吸引超過10隊來自部落、學校與社團的創意隊伍參與，並有近千名市民與遊客沿途熱情參與，場面熱鬧滾滾。

陳銘風表示，今年馬卡巴嗨豐年祭儀活動要透過一系列精心策畫的活動，包括傳統歌舞演繹、百年文化傳承展現及部落特色美食品鑑等，以豐富多元方式呈現原住民族之美，不僅串聯在地，更彰顯城市文化底蘊。

活動一開始由各族群祈福，隨後由陳銘風領隊開場，原民會副主委杜張梅莊、縣長饒慶鈴、議長吳秀華、立委黃健賓、黃仁及陳瑩都受邀出席，並點燃竹炮後，展開千人大會舞，現場有人氣網紅布萊克薛薛、阿拉斯擔任活動大使，現身與民眾熱情互動。

有趣的是，主持人介紹有意角逐下屆縣長的吳秀華與陳瑩，前者用卑南族媳婦來介紹，後者則為卑南族女兒，顯見原住民選票的關鍵影響力。

踩街隊伍自新生公園出發，途經中山路、更生路與博愛路，最終抵達市公所，過程中歌聲、鼓聲與舞步交織，讓市街道成為一場移動的文化派對。特別的是，今年踩街更有各部落、各族群的參與，展現出共融與共榮的節慶精神。