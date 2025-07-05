快訊

不斷更新／澎湖宣布「明12:00後停班停課」 6日颱風假狀況看過來

丹娜絲颱風逼近…大雷雨炸台中多處淹水 台灣大道「排水孔變噴泉」

新北中和工人疑未繫安全繩 「連人帶窗」墜4樓砸中車頂

影／台東市馬卡巴嗨藝術節熱情登場 近千人狂歡

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
2025年馬卡巴嗨藝術節記者會暨踩街遊行在新生公園舉行，族群千人大會舞場面壯觀。記者尤聰光／攝影
2025年馬卡巴嗨藝術節記者會暨踩街遊行在新生公園舉行，族群千人大會舞場面壯觀。記者尤聰光／攝影

台東市2025年馬卡巴嗨藝術節記者會暨踩街遊行今天熱情登場，讓市區街頭充滿歡笑與鼓聲，踩街遊行吸引超過10隊來自部落、學校與社團的創意隊伍參與，並有近千名市民與遊客沿途熱情參與，場面熱鬧滾滾。

陳銘風表示，今年馬卡巴嗨豐年祭儀活動要透過一系列精心策畫的活動，包括傳統歌舞演繹、百年文化傳承展現及部落特色美食品鑑等，以豐富多元方式呈現原住民族之美，不僅串聯在地，更彰顯城市文化底蘊。

活動一開始由各族群祈福，隨後由陳銘風領隊開場，原民會副主委杜張梅莊、縣長饒慶鈴、議長吳秀華、立委黃健賓、黃仁及陳瑩都受邀出席，並點燃竹炮後，展開千人大會舞，現場有人氣網紅布萊克薛薛、阿拉斯擔任活動大使，現身與民眾熱情互動。

有趣的是，主持人介紹有意角逐下屆縣長的吳秀華與陳瑩，前者用卑南族媳婦來介紹，後者則為卑南族女兒，顯見原住民選票的關鍵影響力。

踩街隊伍自新生公園出發，途經中山路、更生路與博愛路，最終抵達市公所，過程中歌聲、鼓聲與舞步交織，讓市街道成為一場移動的文化派對。特別的是，今年踩街更有各部落、各族群的參與，展現出共融與共榮的節慶精神。

市公所表示，8月2日至3日的馬卡巴嗨主場晚會星光熠熠，集結最強表演陣容從部落能量到流行節奏一次滿載。有全方位王子婁俊碩；深受部落擁戴的金曲歌后彭佳慧；被譽為東方瑞奇馬丁巴大雄；金曲創作歌王羅文裕。

台東市2025年馬卡巴嗨藝術節記者會暨踩街遊行今天熱情登場，讓市區街頭充滿歡笑與鼓聲，踩街遊行吸引超過10隊來自部落、學校與社團的創意隊伍參與，場面熱鬧滾滾。記者尤聰光／攝影
台東市2025年馬卡巴嗨藝術節記者會暨踩街遊行今天熱情登場，讓市區街頭充滿歡笑與鼓聲，踩街遊行吸引超過10隊來自部落、學校與社團的創意隊伍參與，場面熱鬧滾滾。記者尤聰光／攝影

原住民族 吳秀華

延伸閱讀

立委催生「原住民棒壘球教練計畫」經費破億元 上千名球員受惠

原民棒壘球教練研習 陳瑩：提升退役球員及教練權益

陳瑩罷免提議書涉偽造 國民黨組發會副主委訊後請回

陳瑩罷免案提議書涉偽造 國民黨中央黨部黨工移送複訊

相關新聞

影／台東市馬卡巴嗨藝術節熱情登場 近千人狂歡

台東市2025年馬卡巴嗨藝術節記者會暨踩街遊行今天熱情登場，讓市區街頭充滿歡笑與鼓聲，踩街遊行吸引超過10隊來自部落、學...

影／基隆無人機志工隊成軍 救援吊掛、偵搜及高空滅火利器

基隆市無人機志工隊今天成軍，35人完成專業持證，志工隊成軍後將使災害搶救時添加一組民間協勤力量的生力軍，在救援吊掛、偵搜...

蘭嶼朗島部落好月盃登場 拼板舟競速復振達悟文化

台東蘭嶼朗島部落今年再度舉辦「好月盃」部落比賽今天登場，這場由部落青年自主發起、已傳承30年的體育盛會，用划拼板舟競速、...

丹娜絲颱風影響 台東下午雨勢增 熱氣球光雕音樂會取消延期

2025年台灣國際熱氣球嘉年華活動，原訂今天晚上在台東鹿野高台舉辦光雕音樂會，受丹娜絲颱風影響，下午開始雨勢不斷，縣府宣...

基隆親水季今登場 謝國樑宣布第2處水樂園在百福

基隆親水季今天在暖暖親水公園登場到8月31日，噴水設施經重新整修後全面升級，不僅更安全、舒適，市長謝國樑拿起水槍與大小朋...

影／台東千萬級風雨球場 竟不堪丹娜絲颱風雨水檢驗？

丹娜絲颱風今早發布海上颱風警報，台東南迴地區開始下起陣雨，達仁鄉今舉辦「鄉長盃籃球錦標賽」，未料，選手歡喜在剛啟用不久的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。