影／台東市馬卡巴嗨藝術節熱情登場 近千人狂歡
台東市2025年馬卡巴嗨藝術節記者會暨踩街遊行今天熱情登場，讓市區街頭充滿歡笑與鼓聲，踩街遊行吸引超過10隊來自部落、學校與社團的創意隊伍參與，並有近千名市民與遊客沿途熱情參與，場面熱鬧滾滾。
陳銘風表示，今年馬卡巴嗨豐年祭儀活動要透過一系列精心策畫的活動，包括傳統歌舞演繹、百年文化傳承展現及部落特色美食品鑑等，以豐富多元方式呈現原住民族之美，不僅串聯在地，更彰顯城市文化底蘊。
活動一開始由各族群祈福，隨後由陳銘風領隊開場，原民會副主委杜張梅莊、縣長饒慶鈴、議長吳秀華、立委黃健賓、黃仁及陳瑩都受邀出席，並點燃竹炮後，展開千人大會舞，現場有人氣網紅布萊克薛薛、阿拉斯擔任活動大使，現身與民眾熱情互動。
有趣的是，主持人介紹有意角逐下屆縣長的吳秀華與陳瑩，前者用卑南族媳婦來介紹，後者則為卑南族女兒，顯見原住民選票的關鍵影響力。
踩街隊伍自新生公園出發，途經中山路、更生路與博愛路，最終抵達市公所，過程中歌聲、鼓聲與舞步交織，讓市街道成為一場移動的文化派對。特別的是，今年踩街更有各部落、各族群的參與，展現出共融與共榮的節慶精神。
市公所表示，8月2日至3日的馬卡巴嗨主場晚會星光熠熠，集結最強表演陣容從部落能量到流行節奏一次滿載。有全方位王子婁俊碩；深受部落擁戴的金曲歌后彭佳慧；被譽為東方瑞奇馬丁巴大雄；金曲創作歌王羅文裕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言