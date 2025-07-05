影／基隆無人機志工隊成軍 救援吊掛、偵搜及高空滅火利器

基隆市無人機志工隊今天成軍，35人完成專業持證，志工隊成軍後將使災害搶救時添加一組民間協勤力量的生力軍，在救援吊掛、偵搜及高空滅火增添一項利器。

基隆市消防局無人機志工隊今天在暖暖消防分隊及救災無人機控制中心成軍，消防局長游家懿授旗，隨即展開訓練成果演練，今天志工隊操作微型偵搜無人機及救援吊掛投擲機實施救援，另發表基隆市消防局透過與產業共同研發之滅火無人機實際高空滅火作業。

游家懿說，基隆地形有山有河有海，無人機可用於非小中多的空間，可用於災情監控、山域海域救援、物品投擲、人體辨識等，協助消防人員盡快完成任務。

基隆市去年起招募志工，因機關操作遙控無人機依民用航工法規定須具備一定資格之無人機專業操作證，完成交通部民航局專業考試，目前有35人完成專業持證。

消防局災害搶救科長蘇元鏞表示，現代消防科技救災，已漸漸從過去耗用大量人員搶救和災害情資蒐集，進化為透過科技裝備來減少人力消耗並透過遙控裝備器材操作偵搜及救援，避免讓第一線救災人員於狀況不明之情形下冒然進入高度危險環境救災。