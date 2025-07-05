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蘭嶼朗島部落好月盃登場 拼板舟競速復振達悟文化

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
好月盃拼板舟划船是賽事一大亮點，不少部落青年都會特地回鄉藉此一較高下。圖／海洋委員會提供
好月盃拼板舟划船是賽事一大亮點，不少部落青年都會特地回鄉藉此一較高下。圖／海洋委員會提供

台東蘭嶼朗島部落今年再度舉辦「好月盃」部落比賽今天登場，這場由部落青年自主發起、已傳承30年的體育盛會，用划拼板舟競速、游泳、煮部落風味美食等方式，希望繼續傳承達悟文化，但受颱風攪局，原定7月6日舉辦活動將順延至7月10日舉辦。

好月盃是蘭嶼朗島部落族人的共同記憶，今年的標語「Tam na！走啊！」一句族語的號召，讓族人都投入了行動，因為好月盃已經不只是一場比賽，更成了朗島集體記憶的一部分、轉變為文化傳承的節點，從一場比賽，擴展為族人返鄉的理由、部落內外凝聚的力量。

朗島社區發展協會表示，「好月盃」的起點，是一段純粹的部落心願，「好月」來自好月節，族語為「Apiya Vehan」。30年前朗島青年與時任青年會會長的謝清泉，在某個夏日午後懷抱一個簡單的夢，希望用體育讓朗島團結起來。

朗島村長謝明智回憶，當時的自己還是個高中生，只知道「朗島有需要，做就對了」於是，一場沒有舞台、沒有獎盃的小型比賽就此誕生。

部落族人透過好月盃串連在一起，如同與這片海的關係，從來不是遙望，而是共存，正如族人以海為田、以舟為家、以星辰與浪潮為座標，語言、生活與信仰，都根植於這片湛藍之中，也令部落族人積極尋回文化根源，復振造舟與航海知識，找回的不僅是技能，更是集體的自信與未來的方向。

今年好月盃預計以2天活動為主軸，今天首日登場的是游泳比賽，中午還有部落婦女展開風味餐大對決，下午則進行拼板舟划船賽事。

不過原訂7月6日舉辦的第2天活動，包含傳統歌謠演出、搗小米與好月節食材導覽體驗，以及夜晚的海灣音樂會，都受到颱風攪局，將延期至7月10日才舉辦，不過族人仍希望音樂會上藉由朗島族人及拍手歌會傳唱隊獻藝，讓更多人認識朗島的部落文化。

補助活動舉辦的海洋委員會表示，南島語族是海洋民族，海洋不只是地理的疆界，更是情感的通道、記憶的容器，對台灣而言，海洋是文化交流的起點，也是族群歷史與集體情感的伏流。

不過也呼籲民眾在颱風來襲期間，避免前往海邊、堤防、港區等高風險區域活動。海委會主委管碧玲表示，為強化災前預警及風險控管，地方政府依「災害防救法」公告警戒區後，海巡人員將對違規進入者逕行開立舉發單，相關好月盃活動資訊可上網查詢

蘭嶼朗島部落好月盃上都會由部落男女演出傳統歌謠。圖／海洋委員會提供
蘭嶼朗島部落好月盃上都會由部落男女演出傳統歌謠。圖／海洋委員會提供
好月盃拼板舟划船是賽事一大亮點，不少部落青年都會特地回鄉藉此一較高下。圖／海洋委員會提供
好月盃拼板舟划船是賽事一大亮點，不少部落青年都會特地回鄉藉此一較高下。圖／海洋委員會提供
蘭嶼朗島部落已連續30年舉辦好月盃比賽，藉由各式競技，凝聚部落青年。圖／海洋委員會提供
蘭嶼朗島部落已連續30年舉辦好月盃比賽，藉由各式競技，凝聚部落青年。圖／海洋委員會提供

族人 音樂會 颱風

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