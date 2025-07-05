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基隆親水季今登場 謝國樑宣布第2處水樂園在百福
基隆親水季今天在暖暖親水公園登場到8月31日，噴水設施經重新整修後全面升級，不僅更安全、舒適，市長謝國樑拿起水槍與大小朋友一起射水，享受清涼的快感。謝國樑並宣布第二處親水樂園落腳七堵百福公園，預計明年暑假完工啟用，將投入2500萬元。
今年親水季以「走入暖暖」為主題，結合戲水體驗、生態導覽與鄉土教學，打造一場寓教於樂的夏日活動，讓市民不只玩水，更能深入認識暖暖的山水之美與歷史紋理。
謝國樑與多名議員等高舉水槍齊發，象徵親水季正式啟動。水柱噴湧而出的同時，各項親水設施同步啟用，大小朋友紛紛投入戲水，為炎炎夏日揭開沁涼序幕。
謝國樑說，暖暖親水公園經過整修升級，水域設施更加安全完善，今年活動特別與在地7所學校合作設計課程，透過生態導覽與走讀暖暖，讓孩子從中認識山林地貌與在地歷史，寓教於樂。
謝國樑並宣布，未來市府也將於七堵百福公園建置第二處親水空間，預計明年暑假完工啟用，並將與暖暖串連發展，打造更豐富的親子活動場域。
市府表示，第二處室外水樂園4月完成設計監造案發包，目前正在進行設計中，預計於8月完成設計核定後，啟動工程發包，總經費2500萬元。
暖暖區長陳儒東說，活動期間噴水設施每日兩時段開放，分別為上午9時30分至11時、下午4時至5時30分，每周一、五為清潔與換水日不開放。
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