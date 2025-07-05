影／台東千萬級風雨球場 竟不堪丹娜絲颱風雨水檢驗？

丹娜絲颱風今早發布海上颱風警報，台東南迴地區開始下起陣雨，達仁鄉今舉辦「鄉長盃籃球錦標賽」，未料，選手歡喜在剛啟用不久的風雨球場打球，卻遇上外頭下大雨，內部下小雨的窘境。不僅球員傻眼，受邀前來觀禮的嘉賓臉上也3條線。鄉長陳新輝尷尬自嘲說，「風雨生信心」。

陳新輝治致詞表示，今天活動不完美的地方就是下外頭大雨，裡面下起小雨，影響球員的技術表現，不過，沒關係，風雨生信心，相信大家團結合作下，必定能展現最佳的狀態，拿下好成績。至於球場會有漏水的情形，會盡速請廠商找出原因並改善，保持最佳使用狀態。

為提升鄉內運動風氣，達仁鄉公所於2022年斥資1800萬元經費，興建3百多坪大的一座大型多功能風雨球場，但為求工程品質完善，再追加預算至3000萬元，終於在今年2月完工落成啟用，鄉民都滿懷期待使用它；今天迎來首場籃球錦標賽，但遇上丹娜絲颱風，考驗公共工程的品質。

不過，正當比賽進行到一半時，外頭開始下起大雨，原本球員及前來加油的鄉親享受風雨球場帶來的好處時，卻突然打臉破功，雨水從屋頂下下來，部分地區下水濂瀑，地板嚴重積水。比賽因此中斷，球員開始清除水漬，大家也跟著議論紛紛，直呼「水上樂園嗎」。

「果然是風雨球場！在風雨中打球。」一名球員譏諷的說，花這麼多錢蓋風雨球場，卻只是下個雨就漏成這樣，更不用說雨上大雨或大豪雨，豈不是變瀑布。另有鄉民批「這根本是浪費公帑，這真的太罕見了，這樣的品質要怎麼打球？」