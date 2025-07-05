影／擠爆！台東熱氣球逾3萬人為「他」來 連愛心菜販陳樹菊也跟風

2025台灣國際熱氣球嘉年華今天台東鹿野高台登場，開幕式萬球齊飛宣布長達1個多月活動正式開始，就連愛心菜販陳樹菊阿嬤也到場看球。現場逾3萬人追球，把觀景平台擠爆，甚至不少遊客從北部紅眼開車一路到台東追球。遊客興奮說，「就要看哆啦A夢」。

縣長饒慶鈴表示，活動自2011年創辦以來，已成為台灣暑假最具代表性的盛事活動，15年來持續以熱氣球為媒介，向世界展現台東的獨特之美。今年夏天除了最受矚目的哆啦A夢造型熱氣球，現場更有多顆熱氣球共同亮相，與大家一同享受歡樂繽紛的夏日記憶。

今天清晨3點多省道台9線開始出現大批車潮，重點路口還塞車回堵，大家都朝一個方向前進，就是熱氣球活動現場鹿野高台，沿途警方及工作人員交管疏導，仍無法消化車潮，很多是外地車。鹿野高台大草皮邊坡坐滿民眾，最高點的觀景平台更是「擠爆」形容。

現場引人矚目的哆啦A夢造型熱氣球開始緩緩展球時，現場驚喜連連，5點半包括台灣造型球代表有台北熊、媽祖球、Hello Kitty球、福利熊球、歐熊球等，也在加溫立球，許多遊客只為一睹或搶拍最佳角度的熱氣球盛況。還有遊客開車遠從台北跨夜一路殺到台東。

「大家不睡輪流開車！」來自台北陳姓女遊客說，他們5個同學姊就是衝著哆啦A夢球講好來台東，昨天下班後，開車走國一到高雄，再走南迴到台東，剛好清晨4點多到會場。另陳樹菊阿嬤也來看球，她開心說，「自己身體已經健康，大家不用擔心，哆啦A夢圓圓胖胖很口愛」。