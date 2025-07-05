影／七堵舊公寓變療癒 基隆捷運、平溪天燈及猴硐貓上牆

基隆市七堵火車站外一棟7層樓數十年舊公寓，原本外牆是斑駁的水泥，經過看板彩繪師巧手10天後大變身，利用吊車逐樓作畫，畫上基隆捷運、平溪天燈及猴硐貓村等意象，整棟公寓煥然一新，成為七堵新亮點，十分療癒 。

七堵火車站對面光明路有多棟大樓、公寓，其中一棟舊公寓近日經外牆彩繪後，以藍色為基底的色彩，出現7盞天燈冉冉升空，還有可愛貓咪及基隆捷運上路的列車，一出站的乘客就可看到，十分吸睛，引起民眾討論。

七堵區正明里長謝連堂說，畫好後有非常好的效果，民眾一出七堵火車站就看到這棟公寓，市容都改變了，不只防水，而且很多乘客眼睛一亮還會來打卡，成為七堵火車站外的新亮點。

彩繪師江錦豐從17歲當學徒，從畫電影海報開始到街頭廣告看板，到現在已畫50多年，全台多處公共空間、大樓、造景、廣告看板等他都畫過，如中西電影如桂河大橋、007、唐山大兄、猛龍過江、 李小龍等。

江錦豐說，畫7層樓要動用吊車把人送上去，從上底漆、防水漆、油漆等4種塗料，約10天才能完成。他畫主題是七堵車站捷運列車、平溪天燈及猴硐貓村，希望民眾經過時能有好心情。