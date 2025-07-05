台東開課打造「跨島嶼南島船」俄人也來學

帛琉「Alingano Maisu」號今年5月抵達台東，成功開展航向母親的島嶼計畫，引起各界關注造舟與航海議題，台東縣府昨續在杉原灣海洋學習基地開辦跨島嶼南島船造船培訓課程，學員挑戰在3個月內完成造船，預計10月4日盛大辦理下水儀式並試航。

「跨島嶼南島船造船培訓課程」開訓，象徵台東推動原住民族海洋文化傳承與國際南島族群交流邁出重要一步。昨天東海岸多名部落領袖、部落會議主席、地方民代都出席，聆聽關島造船師Ronald Acfalle及蘭嶼造船師謝福生精彩演講，分享造船智慧。

原民處表示，此次參與培訓的學員組成多元，除了有2023年拼板船培訓及2024年阿美族竹筏培訓的學員外，也開放一般民眾參加，當中包括1名俄羅斯籍學員，課程至9月30日止，學員需從熟悉造船材料、造船工具到砍劈木頭、拼板、編綁船身，最後完成一艘跨島嶼南島船。

縣長饒慶鈴表示，台東縣透過計畫性活動，促進在地原住民族與國際南島族親建立交流合作的平台，去年與莿桐部落簽訂合作備忘錄後，啟動杉原灣海岸範圍內的永續共管模式，今年5月在杉原灣海洋學習基地，迎接遠從帛琉橫越黑潮而來的無動力帆船Alingano Maisu號，象徵台東與南島族群間的深厚連結。