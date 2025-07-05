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6漁港等著用 烏石港製冰廠昨上梁

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭報導
宜蘭縣府、漁業署及頭城區漁會斥資1億6800萬元在頭城烏石漁港興建製冰廠，預計明年初啟用。圖／縣府提供
宜蘭縣府、漁業署及頭城區漁會斥資1億6800萬元在頭城烏石漁港興建製冰廠，預計明年初啟用。圖／縣府提供

漁業是宜蘭重要產業，冰塊是船隻出海必需品，但溪北大溪、梗枋漁港製冰設備老舊，冰塊要從外地運補，漁會、漁業署和縣府共同投入1億6800萬元在烏石漁港新建製冰廠，預計明年供6座漁港、上萬漁民使用，解決長年用冰缺口。

頭城區漁會表示，大溪及梗枋漁港製冰設施近40年歷史，相當老舊，製冰效率也不佳，一年只能產出約5千噸，高達9500噸要從外地運補，徒增漁民購冰與等候的時間成本，降低出海作業效率。

漁會表示，烏石港製冰廠由漁業署、縣府及漁會三方共同出資，去年6月動工，昨上梁，象徵結構體完成，後續將安裝設備等內部工程，預計明年初啟用。

漁會指出，烏石漁港製冰廠占地近1500平方公尺，配置地上四層的一棟製冰廠及地上兩層的一座碎冰塔，啟用後可年產1萬5000噸冰塊，並設有600噸的儲冰量，可提供轄區6座漁港，上萬漁民使用，大幅改善溪北地區漁業用冰需求，並已規畫漁船、貨車及塊冰等三處取冰處，方便漁民取用。

代理縣長林茂盛說，烏石漁港是溪北地區最大的第一類漁港，有魚貨直銷中心、上架場、整備場、漁具倉庫等，兼具傳統漁業與觀光休閒功能。製冰廠的興建可望穩定漁業用冰，補足溪北地區冷鏈缺口，提升宜蘭漁業基礎設施水準。

漁業署 漁民

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