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違規過馬路事故頻傳 基隆將增139處斑馬線

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市政府將新增139處斑馬線提升行人安全環境。記者游明煌／攝影
基隆市政府將新增139處斑馬線提升行人安全環境。記者游明煌／攝影

基隆市今年上半年有4位高齡者違規過馬路被撞身亡，經查都是未走斑馬線導致意外，有的連10公尺外就有斑馬線，仍貪圖方便抄近路，警方將加強取締。市府並將深入鄰里增設139處斑馬線，提升行人交通安全環境，包括學校、市場、公車站牌附近有需求就會畫設。

市府昨說明推動行人友善政策成效，警方統計今年1至6月，針對行人違規取締共3170件，較去年同期增加2622件，增幅478%。上半年A1+A2類交通事故發生1567件、死傷2017人，較去年同期發生件數減少254件、死傷人數減少427人。

交通隊說，行人交通事故發生132件、死傷139人，較去年同期件數減少69件、死傷人數減少65人，降幅逾3成。

警察局長林信雄說，自推動行人友善專案，基隆市去年在交通事故每十萬人死亡數、受傷數及行人每十萬人死亡數皆為本島前3名低，今年2月3日起嚴正執法。

林信雄表示，今年上半年發生4件行人違規A1死亡車禍，都是高齡長者沒有走斑馬線導致事故發生，警方依事故發生時段、路段等各項因素分析，滾動式修正調整執勤地點，以降低行人交通事故死傷案件。

市府交通處長陳耀川表示，將加大紅綠燈及行人號誌，並增加立體斑馬線提高辨識度，路口實施行人早開時相，先讓行人進入路口後再開放車輛通行，並深入鄰里增設139處斑馬線，加強提升行人交通安全環境，只要區公所提報有需求就評估畫設。

交通事故 基隆 行人 高齡者

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