台東境內嘉明湖等山屋步道 5日、6日陸續封閉

中央氣象署估熱帶性低氣壓最快今晚增強為颱風丹娜絲，林保署台東分署宣布嘉明湖、大武觀海等步道及知本森林遊樂區，6日上午8時起預警性封閉，向陽和嘉明湖山屋提前5日傍晚封閉。

林業及自然保育署台東分署下午發布新聞稿表示，考量轄內森林育樂場域位處東部山區，且強風及降雨恐影響遊客安全，將於6日上午8時起預警性封閉，包括知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道、麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺古道東段、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、鯉魚山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道東段。

林道部分，包括利嘉林道、知本林道、延平林道、錦屏林道、霧鹿林道、紅石林道也將預警性封閉。

向陽、嘉明湖山屋因考量山友下撤安全所需，自明天下午5時先預警性封閉，有關嘉明湖國家步道封閉期間，已核准住宿日自5日至公告開放日期前（含當日）的民眾及隊伍可申請全額退費。將視天候狀況影響，確認遊樂區、步道及林道安全無虞時，另行公布開放時間。