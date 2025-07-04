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林保署花蓮分署轄內森林遊樂區 7月6日預警性休園

中央社／ 花蓮縣4日電

中央氣象署指出，颱風丹娜絲最快今天晚上生成，明天可能發布海上警報。林業及自然保育署花蓮分署表示，已完成漂流木整備工作，轄內森林遊樂區等從6日上午8時起預警性封閉。

中央氣象署今天表示，熱帶性低氣壓最快今晚增強為今年第4號颱風丹娜絲，明天清晨至上午有機會發布海上颱風警報，6日至7日上半天將最接近台灣，研判對東南部、南部、澎湖影響大。

林業保育署花蓮分署指出，包括池南國家森林遊樂區、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、瑞穗生態教育館及轄內各自然步道，6日上午8時起預警性休園、休館及封閉，將視天候狀況影響，另行公告開放時間。

去年接連颱風襲台，花蓮沿岸累積近10年來最大量漂流木，迎接汛期來臨，林業保育署花蓮分署不敢大意，針對境內漂流木堆積潛勢高的重點區域與相對應機關做好整備作業。

林業保育署花蓮分署指出，北濱海堤由花蓮縣政府主責、南濱海堤由水利署第九河川分署負責、化仁海堤海灘則由林業保育署花蓮分署主導，負責災情巡查、防災通報等流程。

林業保育署花蓮分署表示，分署已預先完成人力與機具整備，規劃災後立即展開轄區巡查與漂流木盤點，以迅速掌握災情現況。

漂流木 花蓮縣政府 颱風

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